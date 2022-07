Doppio Gytkjaer e avanti tutta sul difensore: derby brianzolo, terzo poker estivo del Monza

Derby brianzolo in salsa amichevole. Nella stagione 2019-20, le due squadre si sfidavano nel campionato e nella coppa Italia di Serie C. Oggi invece il Monza è in Serie A e il Renate continua la sua preparazione verso il prossimo campionato di C sempre alla ricerca del sospirato balzo fra i cadetti. Le due squadre si sono affrontate a Monzello a tre settimane dal via alla massima serie. Test nel quale la squadra di Giovannino Stroppa ha confermato la sua "regola del 4" nelle amichevoli estive di questo storico 2022 monzese. Infatti, dopo il 4-0 al Lugano Under 21 dello scorso 13 luglio e il 4-1 al Piacenza dello scorso 20 luglio, ecco un altro poker calato dal Monza.