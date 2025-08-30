L'esordio dei Campioni d'Italia al Maradona stasera contro i sardi, così come avevano finito il campionato scorso tra ambizioni, novità e tutte le ultime informazioni sulla sfida

Michele Bellame Redattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 13:03)

Stasera andrà in scena Napoli-Cagliariallo stadio Maradona alle ore 20.45, una partita mai banale fra le due squadre. Sarà il match d'esordio al Maradona per i campioni d'Italia in carica: la squadra di Antonio Conte giocherà l'anticipo serale della seconda giornata di serie A. Ospiteranno il Cagliari, come l'ultima giornata dello scorso campionato. I rossoblù di Fabio Pisacane, vengono da un ottimo pareggio contro la Fiorentina. Scopriamo insieme dove vedere Napoli-Cagliari e come arrivano le due squadre alla sfida di stasera.

Il momento delle due squadre — Per Pisacane, è la prima volta a Napoli da allenatore: partenopeo di nascita, non ha mai giocato con la maglia della squadra della sua città. Il Cagliari è reduce dall'esordio in campionato per questa stagione con il pareggio tra le mura amiche per 1-1 contro la Fiorentina, fermando la viola con la rete di Luperto all'ultimo respiro. Una buona prestazione dei rossoblù, che rispondono alla marcatura al 68' di Mandragora, con grande entusiasmo.

Inizio ancor più importante per i campioni d'Italia del Napoli che hanno superato nello scorso weekend lo scoglio Sassuolo con le marcature dei due mvp McTominay e De Bruyne. Grandi consapevolezze per la squadra di Conte che sta attendendo gli ultimi colpi dal mercato, con Elmas in arrivo oggi e Hojlund a un passo dal vestire l'azzurro. Bisognerà riconfermarsi anche davanti al proprio pubblico, in una gara sicuramente agevole ma mai scontata come quella contro il Cagliari.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari — Il Cagliari dovrà fare a meno di Pavoletti, nemmeno convocato per la trasferta in Campania. Sulla trequarti, spazio a due ex: Gaetano e Folorunsho, alle spalle del napoletano Borrelli.

Nel Napoli, invece, un solo cambio rispetto alla sfida con il Sassuolo: quello di Spinazzola al posto di Olivera. Ci sarà un unico ballottaggio, quello fra i due portieri: Meret o Milinkovic Savic. Spazio ai fantastici quattroAnguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne, alle spalle dell'unica punta Lucca. In attesa del recupero definitivo di Buongiorno, spazio a Juan Jesus al fianco di Rrahmani.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Mazzitelli; Folorunsho, Gaetano, S. Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane

Napoli-Cagliari, dove vedere la partita: Sky o Dazn? — Ecco dove vedere Napoli-Cagliari: sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn. È possibile attivare l'app di Dazn su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento.