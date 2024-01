Empoli, il Milan chiude ancora il primo tempo 2-0 e questa volta vince…

Rossoneri che tornano a vincere in trasferta esattamente dopo tre mesi: infatti l’ultimo successo esterno risaliva all’1-0 di Genova conla rete (super contestata) di Pulisic.

di Valentino Cesarini -

I rossoneri di Pioli consolidano il terzo posto in classifica, espugnando Empoli con un netto 3 a 0. Milan che torna alla vittoria

lontano da San Siro dopo tre mesi. Decidono Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. Il Milan vince con pieno merito al Castellani di Empoli e chiude il girone d’andata al terzo posto con 39 punti all’attivo.

Un punto in più rispetto alla scorsa stagione

Anche se in questa attuale i rossoneri sono al terzo posto contro il secondo del passato. Il 3-0 finale è deciso dalle reti di Loftus-Cheek (assist di Leao) e un rigore (netto, assegnato dal Var) di Giroud nella prima mezzora di gara, mentre nel finale arriva la prima gioia in A anche per Chaka Traorè al suo secondo goal consecutivo con la maglia del Milan, dopo la rete in Coppa contro il Cagliari. Primo tempo quasi perfetto dei ragazzi di Pioli, che però perdono per infortunio Florenzi per una leggera fitta all’adduttore. Al suo posto esordio in A per Jimenez,

che replica la buona prova offerta in Coppa Italia.

Nella ripresa i rossoneri controllano senza grandi affanni, perché l’Empoli in crisi nera di risultati (solamente tre pareggi nelle ultime sette gare) si rende pericolosa solamente in una circostanza con Caputo. Nel finale Chaka Traorè realizza il 3 a 0 in contropiede. Speriamo che il talento rossonero faccia meglio dei loro predecessori Andreas Andersson, Vieri, Torres e Ballo-Tourè che a Empoli segnarono il loro unico goal in A con la maglia del Milan. Come detto sopra, Milan che chiude l’andata con 39 punti, con un vantaggio di sette punti sul Bologna quinto (in attesa di Roma-Atalanta di stasera) e con sei sulla Fiorentina quarta. Nona vittoria su sedici gare a Empoli in A, dove i rossoneri non hanno mai perso. Per la seconda volta il Milan vince al Castellani con il punteggio di 3 a 0. La prima volta avvenne il 19 ottobre 1986, quando andarono a segno Massaro, Baresi e Virdis.

Ora è tempo di Coppa Italia. Mercoledì alle 21 a San Siro arriva la temibile Atalanta, nella gara secca dei quarti di finale. In palio c’è la semifinale. La coppa Nazionale è un obiettivo importante per i rossoneri che non vincono il trofeo dal lontano 2002-2003. La speranza è che qualche infortunato possa recuperare, anche perché si sta entrando nella fase delicata della stagione con molti impegni.

