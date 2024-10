Empoli, il vice Sullo: “Napoli migliore squadra del campionato. La storia di Conte parla chiaro”

L'Empoli di D'Aversa, imbattuto per sei partite, si è fermato per la prima volta contro la formazione di Mister Baroni, a questo proposito, Sullo ha dichiarato: "Il calendario è questo, è inutile stare a pensare chi potevamo affrontare. Per quanto riguarda la gestione della sconfitta abbiamo cercato di ragionare sulla prestazione. Secondo me le risposte sono state positive da parte della squadra anche contro Lazio e come in altre partite potevamo farle meglio”. Il vice di D'Aversa ha aggiunto sulle pause legate alle nazionali: “Ci sono sempre state e fanno parte del gioco. Non dipendono da noi e vanno accettate per quello che sono. In un mondo ideale ci sarebbero tante cose diverse ma conosciamo le regole del gioco”.