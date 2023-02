Empoli, ok l’antipasto del derby dell’Arno…e Manuel Pasqual “Sarà un confronto aperto”

Fiorentina in campo oggi in Conference League a Braga, in Portogallo...Poi domenica alle 15.00 sarà derby

La Fiorentina Primavera ha perso contro l'Empoli. La squadra di Alberto Aquilani si è arresa agli azzurri alla seconda giornata di ritorno in campionato.

In gol per l'Empoli Ekong e Degli Innocenti. La sconfitta viola a livello giovanile è arrivata nella settimana in cui, in Serie A, sta per arrivare il derby dell'Arno di ritorno fra Fiorentina ed Empoli allo stadio Franchi.

Per quanto riguarda la brevissima trasferta dei tifosi empolesi a Firenze, non sarà possibile il cambio nominativo dei biglietti e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente sabato 18 febbraio alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; il club toscano si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Firenze se sprovvisti di tagliando.

Manuel Pasqual, ex viola dal 2005 al 2016 ed ex Empoli dal 2016 al 2019, ha dichiarato a La Nazione: "L’aspetto mentale avvantaggia gli azzurri, perché la Fiorentina non può permettersi di sbagliare e questo, alla fine, potrebbe giocare un ruolo determinante. Ovviamente i viola hanno una rosa importante e ben attrezzata, ma sarà un confronto aperto".