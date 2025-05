ESCLUSIVA | Verso Atalanta-Roma, Gautieri : “L’aspetto fisico farà la differenza. Post Ranieri? Dico Sarri”

Una sfida dove sarà l'aspetto fisico a fare la differenza. Così la legge Carmine Gautieri doppio ex di Roma ed Atalanta

Massimiliano Guerra 5 maggio - 15:20

Domenica Atalanta-Roma, varrà un grande fetta di Champions League. Se da una parte i bergamaschi sono vicinissimi al traguardo, dall'altra i capitolini devono cercare di fare più punti possibili per poter provare a centrare la qualificazione nella massima competizione europea, che manca dal 2018. A parlare, ai nostri microfoni, di questa sfida un doppio ex, Carmine Gautieri.

Domenica c'è un Atalanta-Roma che vale la Champions League. A Gennaio sembrava impensabile a causa della classifica della squadra giallorossa. Come arrivano le due squadre a questo appuntamento?

"Arrivano entrambe con uno stato di forma ottimale, due squadre che giocano un calcio diverso. Gasperini più aggressivo, Ranieri più attendista e riflessivo. Va detto che Ranieri ha cambiato la Roma sotto tutti gli aspetti e averla portata a questo punto, considerando anche da dove partiva, è veramente un grande traguardo."

Atalanta-Roma, Gautieri : "Ranieri ha cambiato la Roma" Come diceva prima si affrontano due allenatori che sono espertissimi. Da una parta Gasperini con il suo calcio a tutto campo, dall'altra Ranieri più pragmatico. Che partita potrà essere?

"Sarà una partita dove la tecnica potrà incidere poco. La differenza la farà l'aspetto fisico. Giocare contro l'Atalanta non è mai semplice, soprattutto se non vinci i duelli diventa difficile. Come diceva Guardiola, giocare con l'Atalanta è come andare dal dentista. Dall'altra parte Ranieri ha portato grande entusiasmo ad una squadra che era in grande difficoltà. Sia Ranieri sia Gasperini sono comunque un valore aggiunto per i propri club."

Quale giocatore può essere determinante da una parte e dall'altra?

"Per l'Atalanta dico senza dubbio Lookman. E' un giocatore fortissimo che può mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo visto come la Roma soffra questo tipo di giocatori quindi può essere una pedina decisiva. Per quanto riguarda la Roma ti dico Angeliño. Lo spagnolo è un po' in calo ma ha una qualità ed una intelligenza tattica importanti. Tra l'altro senza Dybala, oltre a Soulè è una delle fonti di gioco della squadra giallorossa".

Parliamo della corsa Champions. L'Atalanta è vicina all'obiettivo, mentre per il quarto posto c'è un gran mischione. Chi vede favorita considerando anche il calendario?

"Tutto si decide domenica. Se la roma passa indenne da Bergamo ha buone possibilità. L'Atalanta credo che ormai si tranquilla ed alla fine porterà a casa l'ennesima qualificazione in Champions".

Sicuramente la Roma cambierà allenatore a fine stagione. Chi vedrebbe bene come successore di Ranieri sulla panchina giallorossa?

" Ti dico subito che sostituire Ranieri non sarà semplice, perché ha fatto un lavoro enorme. Capisco quando gli chiedono perché non continuare un altro anno. Detto questo per fare quel lavoro per il quale sembra indirizzata la società vedrei bene Maurizio Sarri. Il mister sa lavorare bene con i giovani e costruisce dei sistemi di gioco che danno spettacolo e valorizzano i propri giocatori.

Un breve cenno sulla corsa Scudetto. Napoli favorito?

"Al di là della scaramanzia dei partenopei, per calendario e per lo stato di forma dell'Inter, ti dico assolutamente favorito il Napoli. Sarà comunque un titolo meritato per tutto il percorso del Napoli. Subire solo 25 gol è un dato veramente notevole".

Chiudiamo con un po' di amarcord. A Roma ha lasciato un ottimo ricordo nel biennio con Zeman. Bellissima l'esultanza con i tifosi dopo un gol a Cagliari. Che ricordo ha di Roma e se c'è un episodio o qualcosa che porta più nel cuore nella Capitale?

"Di Roma ho un ricordo indelebile. Ho vissuto 2 anno meravigliosi. Ogni giorno era un giorno bellissimo. L'esultanza del goal di Cagliari ancora lo ricordo L'esultanza dei tifosi ancora ce l ho addosso".