Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili

Alessia Bartiromo 5 maggio - 12:27

Un martedì da campioni, che terrà tutti gli amanti del calcio incollati davanti alla tv. Appuntamento a domani, martedì 6 maggio 2025 alle ore 21 per il return match delle semifinali di Champions League che vedrà di scena Inter-Barcellona, pronta a regalare altri 90' di grandissimo show in campo. Dopo la gara di andata terminata con uno splendido 3-3 e una partita considerata da molti la più bella dell'anno, le due squadre si daranno filo da torcere a San Siro per strappare il golden pass per la finalissima. Un obiettivo importantissimo per entrambi i club con l'Inter che avrà dalla sua il fattore campo, pur conoscendo bene l'elevatissima difficoltà della sfida. Scopriamo insieme tutte le ultime novità, gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e dove vedere Inter-Barcellona in tv e in streaming LIVE.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025

Il momento delle due squadre — Inter e Barcellona arrivano al big match di San Siro con tante consapevolezze, forti di un match di andata davvero spettacolare. Il weekend ha regalato una vittoria alla squadra di Simone Inzaghi, seppur di misura. Un 1-0 importantissimo tra le mura amiche contro il Verona, rispondendo al successo con lo stesso risultato del Napoli capolista in trasferta invece a Lecce, restando così in scia alla vetta confermando il gap di tre punti a tre giornate dalla fine del campionato. Il tecnico nerazzurro sta ancora fronteggiando l'emergenza infortuni che vede la sua rosa fortemente decimata, dovendo ragionare bene sulle scelte da schierare nel tour de force tra il finale di campionato e la Champions.

Anche per il Barcellona la scorsa giornata de LaLiga ha regalato un successo per 2-1 in trasferta contro il Real Valladolid, grazie alle reti di Raphinha e Marin nella ripresa, ribaltando lo svantaggio iniziale siglato al 6' da Sanchez. Al contempo non frena la sua corsa l'inseguitrice Real Madrid che ha vinto 3-2 in casa contro il Celta Vigo, con i blaugrana che si confermano primi in classifica a 79 punti e i blancos alle loro spalle a 75. Gli occhi però sono puntati tutti sulla Champions e sulla finale da conquistare, con la consapevolezza che in casa della corazzata Inter non sarà assolutamente semplice strappare un successo.

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona — Più che qualche nodo da sciogliere nelle ultime 24 ore sia per l'Inter che per il Barcellona, chiamate all'ennesimo tour de force. Per i nerazzurri, Simone Inzaghi è intenzionato a schierare la migliore formazione, con un'incredibile cura del dettaglio per non lasciare nulla al caso. La spada di Damocle maggiore riguarda Lautaro, che non ha preso parte alla gara di campionato contro il Verona per cercare di smaltire al meglio l'infortunio occorso nell'andata delle semifinali di Champions. Il tecnico ha cercato di recuperarlo proprio per la sfida di domani a San Siro, tornando ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio. Sarà quindi convocato e in caso di esito positivo, partirà persino titolare. A disposizione anche Pavard, altra freccia importante in casa Inter.

Buone notizie però anche per i big del Barcellona: torna tra i convocati Lewandowski, che parteciperà sicuramente alla trasferta di Milano. Resta però da valutare se già impiegato nell'undici titolare di Flick o a gara in corso. Confermata l'assenza di Koundé mentre tra i pali dovrebbe agire ancora Szczesny, con Ter Stegen che ha recuperato soltanto negli ultimi giorni dal bruttissimo infortunio al tendine rotuleo, sottoponendosi a una cura innovativa che gli ha fatto bruciare le tappe. Out anche Balde che non ha recuperato dall'acciacco del match di andata, con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

BARCELLONA: (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Fort; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick

Dove vedere Inter-Barcellona in tv e in streaming LIVE — Ecco dove vedere il big match Inter-Barcellona di domani sera, che attirerà un numero record di spettatori da tutto il mondo. La gara valida per le semifinali di ritorno di Champions League sarà visibile dall'Italia in chiaro su TV8 e come sempre su NOW e per gli abbonati Sky sia in tv che sulle piattaforme streaming SkyGo, per poter seguire la partita anche da tablet, pc e smartphone. Per gli appassionati nerazzurri inoltre, su Inter TV sarà disponibile un ampio prepartita dalle 19.30 con interviste, approfondimenti e tutte le ultime novità, con collegamenti dedicati anche al termine del match.