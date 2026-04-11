Dopo il netto 4-0 rifilato all'andata dai nerazzurri alla squadra di Fabregas, il tecnico ha parlato degli errori commessi e quelli da non ripetere in una partita che potrebbe decidere il campionato di entrambe le squadre.

Luigi Mereu 11 aprile - 20:04

Il Como di Fabregas è in piena lotta per l'accesso in Champions League, con la Juventus a un punto di distacco in attesa della sfida di questa sera contro l'Atalanta. Il tecnico, in conferenza stampa, ha analizzato dettagli della sfida di andata evidenziando la voglia sua e dei suoi giocatori di vincere. "Bisogna andare a giocarsela con umiltà e pensare di potercela fare", dice Fabregas.

Como, le parole di Cesc Fabregas — Il tecnico del Como conosce il potenziale dei suoi giocatori, che più volte hanno dimostrato di essere una squadra di livello in grado di mettere in difficoltà tutte le Big del nostro campionato. L'ultimo scontro, giocato in Coppa Italia, è terminato a reti inviolate dimostrando che l'Inter non è infermabile e che a volte l'organizzazione sopperisce al talento: "Abbiamo preso goal da Carlos Augusto in contropiede all'andata, quella partita mi era piaciuta. In alcune circostanze siamo stati un po' ingenui. Preparo tutte le partite allo stesso modo, per me sono tutte finali di Champions. Sono cresciuto così a scuola, all'Arsenal e al Barcellona e ora ovviamente anche al Como. Volevo sempre vincere anche se faticavo ad arrivarci fisicamente".

Il tecnico spagnolo si è poi concentrato sulla sfida di domani sera, ribadendo l'importanza dell'avversario e invitando la squadra, ma anche l'ambiente, a rimanere con i piedi per terra: "L'Inter è forte e ovviamente vogliamo trovare delle soluzioni. Non è però che se pareggi o perdi contro una squadra così fai una stagione migliore o peggiore: abbiamo il nostro percorso, non possiamo dimenticare e fare i fenomeni contro l'Inter. Bisogna andare e giocarsela con umiltà pensando di potercela fare".

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Con l'obiettivo di superare la brutta figura dell'andata, il tecnico spagnolo chiede una prestazione matura e identitaria per mettere in difficoltà la capolista, consapevole che il suo Como ha le carte in regola per farcela. La squadra di Fabregas non perde in campionato dal 14 febbraio, quando caddero in casa contro la Fiorentina rallentando la corsa alla Champions League.