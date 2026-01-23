Fiorentina-Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Tra le sfide valide per la ventiduesima giornata di Serie A, figura quella tra Fiorentina e Cagliari che si disputerà sabato 24 gennaio presso l'Artemio Franchi. La partita è in programma alle ore 18:00. I viola avrebbero trovato la via giusta per uscire dalla zona retrocessione e Vanoli confermerà ancora il 4-3-3 per ridisegnare la sua Fiorentina. D'altra parte il Cagliari arriva dal successo contro la Juventus e vorrà raggiungere quota 25 punti. Un risultato che sarebbe fondamentale per la salvezza finale. Vediamo tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Fiorentina-Cagliari, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — La Fiorentina si trova in diciassettesima posizione con 17 punti. Dopo un avvio da incubo, nelle ultime partite sembra che i viola abbiano trovato la retta via grazie alla vittoria casalinga contro la Cremonese che ha preceduto i successivi pareggi con Lazio e Milan, oltre all'ultima partita di campionato dove la formazione di Vanoli ha espugnato il campo del Bologna conquistando i tre punti. Contro il Cagliari potrebbe arrivare quota 20 e il quinto risultato utile consecutivo, se i viola confermeranno quanto dimostrato negli ultimi appuntamenti.

Il Cagliari però non sarà di certo un nemico facile da battere, grazie ai suoi 22 punti conquistati che permettono, alla formazione di Pisacane, di occupare il quindicesimo posto in classifica. Dopo la vittoria contro il Torino, i sardi hanno rimediato le sconfitte con Genoa e Milan, oltre al pareggio sul campo della Cremonese. Infine, nell'ultimo match di campionato hanno anche battuto la Juventus. Un risultato che evidenzia il cammino positivo fatto finora dai rossoblù.

Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari — La Fiorentina ha una nuova identità: il 4-3-3. In questo modulo Comuzzo e Pongracic gestiscono la retroguardia, con Gosens e Dodò impegnati sulle corsie laterali. Fagioli in mediana, mentre Ndour è in ballottaggio con Brescianini. In avanti Solomon e Gudmundsson sono al servizio di Piccoli. Gli ospiti rispondono con 3-5-2, dove Palestra e Obert fungeranno da pericoli principali. In mediana Gaetano. Mina gestisce la difesa, mentre in attacco si compone il tandem composto da Esposito e Kilicsoy.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane