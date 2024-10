Fiorentina, dopo Gudmundsson anche Kean fuori per infortunio contro il Lecce

Gioie e dolori in casa della Fiorentina: la vittoria contro il Lecce è netta, ma non sono mancati i problemi legati agli infortuni; si fermano Kean e Gudmundsson.

Alessia Gentile 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 17:03)

La Fiorentina ha stra-vinto in casa del Lecce che è anche rimasto in 10 per l'espulsione di Gallo: gli uomini di Palladino non hanno sbagliato praticamente nulla e hanno chiuso la gara con un pesantissimo risultato di 0-6. L'unico neo del match è stato quindi quello degli infortuni di due pezzi forti della rosa: ecco cosa filtra sulle condizioni di Gudmundsson e Kean.

Fiorentina, due infortuni che pesano: out Gudmundsson e Kean — La Fiorentina è stata costretta a cambiare sia Albert Gudmundsson sia Moise Kean prima del fischio finale in casa del Lecce. Per l'attaccante islandese la gara è durata solamente 8 minuti, poi ha dovuto chiedere il cambio a Raffaele Palladino per un problema muscolare avvertito dopo uno scatto verso la porta del club salentino; ha sentito tirare, si è fermato e ha lasciato il campo zoppicando. Per il centravanti italiano, invece, la partita è durata 45'.

Moise Kean ha infatti calciato il pallone e, riappoggiando il piede, la caviglia ha subito una torsione innaturale; ha stretto i denti e ha continuato a giocare fino allo scadere del primo tempo. All'intervallo poi è stato sostituito da Kouamé. In ogni caso per la Fiorentina è arrivato anche un risultato larghissimo in trasferta: la gara in casa del Lecce è infatti finita con il risultato di 0-6 grazie alle doppiette di Cataldi e Colpani e ai gol di Beltran e Parisi.