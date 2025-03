Fiorentina-Juventus, guida al match: dove vedere la partita, orario e probabili formazioni

La Juventus è chiamata a rispondere dopo la debacle contro l'Atalanta. Domenica, la formazione di Motta avrà di fronte la Fiorentina di Palladino.

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo - 20:15

All'Artemio Franchi di Firenze, domenica 16 marzo, va in scena Fiorentina-Juventus, dopo il pareggio dell'andata per 2-2 lo scorso 29 dicembre. La sfida tra rappresenta uno dei match più sentiti del campionato italiano, in cui entrambe le squadre lottano per i rispettivi obiettivi stagionali, con la Juventus chiamata a rialzarsi dopo la pesante sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta a Torino, ko che ha scosso l'ambiente bianconero. La formazione di Palladino e quella di Motta, peraltro, potrebbero concludere entrambe le sfide stagionali in parità per la seconda volta negli ultimi 40 anni, evento che si è verificato solo nel 2010/2011.

Il momento di forma delle due squadre — La Juventus si presenta all'appuntamento con un bilancio favorevole nelle ultime sfide contro la Fiorentina: i bianconeri sono rimasti imbattuti in sette degli ultimi otto confronti diretti nel campionato italiano, con l'unico successo viola che risale al 21 maggio 2022, quando la squadra toscana si impose per 2-0 grazie ai gol di Alfred Duncan e dell'ex Nico González. Tuttavia, il momento della squadra di Thiago Motta non è dei migliori: la pesante sconfitta contro l'Atalanta ha appesantito l'aria a Torino, ma la Juventus ha comunque raccolto diverse vittorie negli ultimi match e resta a -9 dalla vetta, momentaneamente occupata dall'Inter. Gli indisponibili per i bianconeri, anche stavolta, non si contano sulle dite di una mano: in vista della trasferta di Firenze non ci saranno Bremer, Cabal, Conceicao, Douglas Luiz, Milik, Savona e Rouhi.

Uno dei protagonisti più attesi della sfida sarà Dusan Vlahovic, che tornerà a Firenze da ex. Il serbo è sicuramente il giocatore più chiacchierato tra i tanti ex in campo. Vlahovic ha segnato 9 gol in Serie A quest'anno e ha fornito un assist, arrivando così a dieci contribuzioni stagionali nel campionato. Questo, però, non sembra sufficiente per conquistare la fiducia dei tifosi. Però, numeri alla mano, la percentuale realizzativa del serbo con la maglia bianconera è molto simile a quella registrata in maglia viola.

Dall'altra parte, la Fiorentina sta vivendo un periodo complicato. La squadra viola sta accusando la stanchezza e ha perso quattro delle ultime cinque partite in Serie A, vincendo solo una volta. Nonostante questo rendimento negativo, la formazione guidata da Palladino resta un avversario temibile, con un attacco di qualità guidato da Moise Kean. L'attaccante, altro ex della partita, sta vivendo una stagione straordinaria, con 15 gol all'attivo che lo collocano al secondo posto nella classifica marcatori della Serie A, alle spalle di Mateo Retegui.

Un dato interessante sulla produzione offensiva della Fiorentina arriva ancora da Opta: i viola, insieme all’Atalanta, sono la squadra che ha segnato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sette gol). Inoltre, la squadra toscana è l’unica formazione a non aver ancora subito gol nel primo quarto d’ora di gara nella Serie A 2024/25, un elemento che evidenzia la loro capacità di approcciare le partite con grande intensità.

Probabili formazioni — Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Dove vedere la partita — Fiorentina-Juventus, come tutti i match della Serie A Enilive 2024/2025, sarà trasmessa su Dazn in streaming live e on demand. La Telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Marco Parolo. Non solo, la partita sarà visibile anche su Sy Sport Calcio: il canale di riferimento per le partite del campionato italiano. Il canale è disponibile per tutti gli abbonati a Sky Calcio.

