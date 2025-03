Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha presentato il match

Giorgio Trobbiani 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 16:04)

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha presentato il match.

Fiorentina-Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta — Sulla trasferta di Firenze: "Come sempre, a Firenze, sarà una gara complicata. Loro sono reduci dalla vittoria in Conference League, una vittoria che gli ha regalato fiducia. Sfideremo una grande squadra: giocatori di qualità che sanno affrontare grandi gare. Se sei alla Juventus tutte le gare sono importanti e quella di domani contro la Fiorentina sarà la più importante perchè sarà la più vicina a livello temporale. Dovremo essere pronti a competere in ogni zona del campo".

Prosegue: "Ogni duello diventerà fondamentale per provare a vincere la partita. Domani avremo una grande opportunità per dimostrare tutto il nostro valore. Il match di andata è stato uno dei migliori che abbiamo disputato in questa stagione, ma non siamo riusciti a conquistare il successo: domani dovremo mettere in campo la migliore versione di noi stessi".

Sul rientro degli infortunati: "In vista della gara di domani abbiamo recuperato Jonas (Rouhi), Nico (Savona) e Conceicao che, dunque, viaggeranno con la squadra in direzione Firenze".

Poi sulle scelte di Luciano Spalletti: "Sulla Nazionale Manuel (Locatelli) è un ragazzo che tiene tanto alla Selezione azzurra. Rispetta sempre la decisione dell’allenatore, è un grande professionista anche per questo, e sono sicuro che approfitterà del tempo in più a disposizione per recuperare le energie spese in questi mesi e ovviamente anche per lavorare con noi, allenandosi al meglio sia fisicamente che mentalmente".

Sul suo momento sulla panchina della Juventus: "In un momento del genere bisogna mantenere la calma, riuscire a fare un’analisi attenta: sono il primo a mettermi in discussione, so bene che il mestiere dell’allenatore prevede questo quando le cose non vanno per il verso giusto, ma io resto concentrato sulla partita di domani. Noi abbiamo l'obbligo, da qui a fine stagione, di provare a ottenere il massimo numero di punti possibili".

Sulla sua situazione alla guida dei bianconeri: "Il mio futuro? Non è la priorità: in questo momento pensiamo a giocare una grande partita contro la Fiorentina per ottenere il migliore risultato possibile. Posso dire, però, che mi ha fatto piacere la vicinanza della Proprietà nei giorni scorsi, la Società mi ha dimostrato totale fiducia".