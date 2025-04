Moise Kean sarà costretto a saltare il Cagliari: per l'attaccante della Fiorentina un problema alla caviglia destra. Una tegola per Palladino

Brutte notizie per la Fiorentina e per Raffaele Palladino a poche ore dalla sfida contro il Cagliari. Come riporta il quotidiano Violanews.com, i viola saranno costretti a fare a meno del loro bomber Moise Kean. Prima notizia shock nel mercoledì di recupero del 33^ turno.

Kean costretto a saltare il Cagliari

Nonostante abbia preso parte all'allenamento di ieri, l'ex Juventus ha ancora accusato quel problema alla caviglia destra che lo tormenta da ormai alcune settimane. Stando alle ultime notizie, il giocatore avrebbe pure lasciato il ritiro viola e non potrà neanche seguire la squadra all'Unipol Domus. Un'assenza molto pesante per Raffaele Palladino che, dunque, non potrà contare sul suo bomber stagionale. Con il classe 2001 indisponibile, l'ex allenatore del Monza punterà in attacco sulla coppia composta da Beltran - Gudmundsson. Una brutta notizia per i tifosi viola a poche ore dal fischio di inizio.