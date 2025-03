"Mi porto la soddisfazione di una buonissima prestazione: abbiamo giocato contro una squadra che è stata costruita per vincere lo scudetto. Il loro stadio è esagerato, e noi abbiamo giocato come dovevamo: con coraggio. Ci hanno schiacciato nel primo tempo, ma siamo rimasti in partita. Nella ripresa abbiamo alzato il baricentro e ce la siamo giocata uno contro uno. Mi son piaciute le rotazioni che abbiamo fatto a centrocampo, fra Ndour, Fagioli e Gudmunsson. A me la squadra è piaciuta, è una partita che ci da autostima. Giovedì abbiamo una finale, contro il Panathinaikos, e la giocheremo sulla scorta della valida prestazione di oggi. Napoli e Inter sono due squadre fortissime, se la giocheranno fino all'ultimo secondo. Credo però che il Napoli abbia qualcosa in più, sia per il calendario, sia perché non ha impegni infrasettimanali". Per Raffaele Palladino, quelle contro il Napoli, non sono partite come le altre: l'allenatore della Fiorentina, è napoletano. In sala stampa al Maradona, dopo la gara col Napoli, è visibilmente soddisfatto al netto del risultato negativo.