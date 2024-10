Paulo Fonseca prepara la rivoluzione per il Milan in vista della sfida contro l'Udinese: tre esclusioni a sorpresa.

Gennaro Di Finizio 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 09:48)

In casa Milan c'è aria di cambiamento, immediato e senza dubbio. Paulo Fonseca vuole dimostrare di avere il pallino della situazione in mano e di essere oltre ogni modo il vero leader di questa squadra. Le sue parole durante l'ultima conferenza stampa hanno aperto scenari imprevedibili per il futuro, e se ne sono resi conto probabilmente gli stessi calciatori ascoltando le parole del proprio allenatore.

Fonseca già per la prossima partita di campionato ha in mente di mettere in piedi quella che si potrebbe chiamare una vera e propria rivoluzione che sul campo troverà delle mosse a sorpresa. I tifosi sono in apprensione perchè quando alla situazione della squadra rossonera con gli occhi di chi vorrebbe vedere maggiore compattezza, e che invece si ritrova di fronte un ambiente interno alla ricerca di serenità e solidità.

Milan, Fonseca lascia fuori tre big: che succede? — Secondo quanto riportato in queste ore da Sportmediaset, Fonseca starebbe pensando a delle mosse importanti per affrontare l'Udinese: fuori Leao, Gabbia ed Abraham, che dunque non prenderanno parte a quella che sarà una partita fondamentale per il futuro del Milan e dello stesso Fonseca.

In avanti l'unico confermato è Pulisic, accanto al quale l'allenatore dovrebbe schierare Okafor e Chukwueze: una decisione che potrebbe celare plurimi motivazioni e che al momento diventa una svolta che potrebbe portare ad altri risvolti imprevedibili.