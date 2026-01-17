Dopo 14 anni, El Mudo è molto vicino a tornare a giocare in patria e nel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico

Franco Vazquez è molto vicino a salutare la Cremonese. E l'Italia. Dopo due anni e mezzo con la maglia grigiorossa l'ex Parma sarebbe molto vicino a tornare in Argentina, precisamente al Belgrano, il club con cui ha debuttato nel calcio professionistico. Arrivato a Cremona nel 2023, il classe '89 ha totalizzato 89 presenze e 16 reti, ottenendo la promozione in Serie A lo scorso giugno.

Cremonese, Franco Vazquez in partenza: vicino il ritorno al Belgrano — L'accordo non è ancora stato ufficializzato ma la trattativa che riporterebbe Franco Vazquezal Belgrano sarebbe vicina alla chiusura. Dopo due stagioni il classe '89 è dunque prossimo a lasciare la Cremonese e l'Italia. Dopo aver riportato i lombardi in Serie A, in questa stagione Vazquez aveva totalizzato 16 presenze ed una rete. Se l'affare con il club argentino dovesse andare in porto, El Mudo tornerebbe a giocare in patria dopo ben 14 anni. L'argentino, inoltre, dovrebbe trasferirsi a parametro zero dato che nelle prossime ore dovrebbe svincolarsi dai Violini.

E' stato proprio il Belgrano ha lanciare il centrocampista nel calcio professionistico nel 2007. Nel 2012 i Celestes lo hanno ceduto al Palermo dove, passo dopo passo, ha iniziato a farsi strada in Serie A tanto da attirare l'attenzione del Siviglia che nel 2016 lo porta in Spagna dove nel 2020 vince l'Europa League. Nel 2021 torna in Italia per vestire la maglia del Parma, militante in Serie B, e nel 2023, appunto, viene acquistato dalla Cremonese con la quale ottiene la promozione in Serie A lo scorso giugno vincendo la finale playoff contro lo Spezia.

In carriera, inoltre, El Mudo conta anche due presenze con l'Italia con cui ha debuttato nel 2015 contro l'Inghilterra. Tuttavia, nel 2018 riceve la convocazione dell'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni che lo fa esordire con la maglia dell'Albiceleste, la Nazionale per la quale il centrocampista non ha mai nascosto la sua appartenenza. Vazquez, infatti, aveva disputato solo partite amichevoli con gli azzurri motivo per cui gli era concesso cambiare nazionale.