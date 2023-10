Frosinone, Di Francesco: “Affrontiamo un avversario tosto, rispetto molto Baroni”

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa prima del match con il Verona

Il Frosinone riceve domani alle 15 il Verona di Marco Baroni, che è reduce dal pareggio di Torino. Dopo la sconfitta con la Roma, il tecnico Eusebio Di Francesco ha presentato così la gara dello Stirpe in conferenza stampa: "Potrebbero esserci delle novità. Abbiamo recuperato Romagnoli e Lirola che mi permettono di avere delle alternative a gara in corso. Kaio Jorge non è ancora a disposizione, speriamo di poter lavorare di più su di lui durante la sosta. Gelli non credo che sarà disponibile nemmeno per Bologna, cosi come Harroui. Potrebbe esserci un'opportunità per Reinier o Ibrahimovic, vediamo. Mi aspetto sempre tanto dai miei ragazzi. Gara che va interpretata nel modo giusto. Squadra aggressiva, rispetto molto Baroni perché sa lottare per questi obiettivi. Dobbiamo essere molto bravi nel palleggio per uscire dalla loro pressione e bravi negli uno contro uno. Loro sono molto fisici. Non deve cambiare il nostro atteggiamento di voler far male agli avversari".

"Se ho un po' di dente avvelenato col Verona? Ho sempre detto che questo è un anno zero - prosegue l’allenatore dei ciociari -. Verona è stata un'esperienza, non un anno perché è durata poco, che non ricordo con felicità. Come va affrontato questo scontro diretto? Gara da affrontare nel migliore dei modi. Parliamo partita per partita, sicuramente questa è importante avendo lo stesso obiettivo. Il Verona è un avversario tosto, abituato a giocare queste gare. Quanto conta l'aspetto tattico? L'aspetto tecnico tattico fa la differenza. La scelta di Roma all'inizio ci aveva dato dei vantaggi, poi sono stato costretto a cambiare. Lusuardi ha ottime potenzialità ma non me la sono sentita. Prepareremo sempre le partite al di là del sistema di gioco perché il nostro atteggiamento non dovrà cambiare".

"Se Cuni, dopo la prestazione positiva a Roma, mi mette in difficoltà durante la settimana? Non solo Cuni - spiega Di Francesco -, anche Ibrahimovic e tanti altri mi stanno mettendo in difficoltà. Tante volte arrivo alle ultime ore in cui ancora non ho deciso, anche a Roma in un ruolo che non dico ho scelto all'ultimo. Chi potrebbe giocare domani con Soulé dietro la punta? Non trasmetto alla squadra l'idea di giocare a specchio ma quella di occupare bene gli spazi in base agli avversari. Stiamo facendo un percorso di crescita e devo dire che già nelle esercitazioni sono abituati a ricoprire più posizioni in base alle situazioni di campo. In quel ruolo nelle ultime gare ha giocato Brescianini che è più simile a Mazzitelli per caratteristiche. Domani potrebbe giocare uno tra Reinier e Ibrahimovic. Dove vedo Reinier bene in campo? I ragazzi li vedo ben arrivare al campo. Per quanto riguarda Reinier credo sia più una mezz'ala, un trequartista, non esterno". Poi il mister conclude: "Voglio fare i complimenti ai nostri tifosi per quello che stanno trasmettendo alla squadra sia in casa che in trasferta, specie all'Olimpico. Mi auguro che domani sia ancora meglio di quanto visto finora".

