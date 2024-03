Frosinone, Di Francesco: “Ci siamo fatti male da soli, meritavamo la vittoria”

Il sesto pareggio in campionato del Frosinone arriva in casa contro il Lecce. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "La squadra avrebbe meritato la vittoria, per episodi ci siamo fatti male da soli. Abbiamo avuto opportunità per vincere e non siamo stati cinici. Mi auguro di giocare malissimo, non tirare mai in porta e vincere. Sono due punti persi, per la prestazione e per quello che avremmo meritato. Il pareggio su un errore di concentrazione? Può succedere un errore, ma ne abbiamo fatti due, tre consecutivi, iniziando dal retropassaggio di Zortea, passando anche su Cerofolini che non ha temporeggiato. Siamo poi entrati in area sul rigore, ma il regolamento andrebbe rivisto. Il giocatore che ha preso la palla non ha ostacolato altri. Un'assurdità unica".