Frosinone, Di Francesco: “Ero convinto che avremmo recuperato questa partita”

"Io personalmente ci credo - continua il tecnico dei ciociari - e la cosa più importante è che ci credono i ragazzi in questo momento. Diamo merito anche al Sassuolo che ha creato grosse difficoltà all’inizio. Nonostante tutto abbiamo continuato a giocare, ero convinto che l’avremmo recuperata, vincere è stato più bello: si vince anche soffrendo in questa categoria. Effettivamente loro nel secondo tempo hanno perso un po’ di palleggio. Io ho cambiato le uscite, nelle modifiche fatte ho trovato vantaggio a livello difensivo, davanti sono rimaste le stesse cose fatte a inizio partita, ma prima con meno velocità. Sono davvero contento che i ragazzi stanno credendo in quello che sto proponendo. Rivincita? Non ricordo più niente, è l’anno zero per me. Totti in tribuna? Mi auguro che si sia divertito in tribuna, ha visto delle giocate di qualità in questa partita. Per me è motivo d’orgoglio, abbiamo parlato in allenamento e lui era contento di questa ricerca del gioco. Lui è un esteta, mi auguro gli sia piaciuta questa partita".