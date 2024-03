Frosinone, Di Francesco: “Gara importante, lasciamo il passato nel passato…”

Il Frosinone riceve domani alle 15 il Lecce di Marco Baroni, che è reduce dal ko con l'Inter. Dopo la sconfitta con la Juventus , l'allenatore Eusebio Di Francesco ha presentato così la gara dello Stirpe in conferenza stampa : "E’ una gara molto importante contro una diretta concorrente che lotta per lo stesso obiettivo. Non dico che vale doppio, ma quasi. Bisogna essere bravi a mantenere quegli equilibri mantenuti contro la Juventus. Abbiamo lavorato tanto sotto il punto di vista mentale, perché dal punto di vista tattico possiamo cambiare pelle e mantenere invariate le prestazioni. Peccato per la partita di domenica perché avremmo meritato di portare a casa un punto, quindi rimbocchiamoci le maniche e pensiamo a domani. Una partita importante nella quale bisogna essere bravi a leggerla e a capire le situazioni. Ho visto i ragazzi determinati e vogliosi di fare una gran partita, per me questo è un messaggio positivo. Mi auguro che possa essere una partita al termine della quale potremo parlare di un risultato positivo".

"Barrenechea? La sua esclusione nelle ultime gare è stata legata allo stato di forma e al momento - prosegue il tecnico dei giallazzurri -. Brescianini è il centrocampista più in forma che abbiamo e Mazzitelli sta crescendo tanto. Enzo questa settimana è tornato a essere quello che vedevo nelle settimane prima sia mentalmente che fisicamente. Durante l’allenamento ho difficoltà a fare delle scelte ed è la cosa che ci è mancata nell’ultimo momento a causa delle tante assenze. Le motivazioni? Ci arriva costantemente e quotidianamente la carica dei tifosi. Credo che la squadra sia viva così come la gente intorno a noi. Vogliamo arrivare tutti all’obiettivo finale. Lasciamo il passato nel passato, alle spalle, e guardiamo al presente, guardiamo con ottimismo alle prossime partite. Noi abbiamo bisogno della nostra gente, della positività all’interno dello stadio. Ballottaggio Turati-Cerofolini in porta? Non ho ancora deciso ma i ragazzi sanno che dalla settimana scorsa c’è competizione tra di loro e deciderò partita per partita. La formazione la darò domani e deciderò chi dei due partirà dall’inizio. La nostra stagione? Se il Frosinone ha questi punti, e secondo me ne avrebbe meritato di più, è per tante situazioni. Quello che dispiace è aver preso più gol rispetto a quelli che ci saremmo aspettati. Però facciamo più gol rispetto alle squadre che giocano per la salvezza, anche questo è da tenere in considerazione. I tifosi? Ci hanno sempre dimostrato calore e sostegno. Abbiamo bisogno del loro sostegno dal primo all’ultimo minuto come hanno sempre fatto, nella vittoria e nella sconfitta. Mi auguro di avere più soddisfazioni e di portare a casa punti perché ce lo meritiamo".