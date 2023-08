Frosinone, Di Francesco: “I ragazzi hanno meritato questo risultato”

Allo Stirpe la gara è decisa dalle reti di Harroui, Monterisi e Zapata. Prima vittoria in campionato per i ciociari, che nel prossimo turno saranno di scena a Udine sabato 2 settembre alle 18.30

Davide Capano Redattore

La prima vittoria in campionato del Frosinone arriva contro l’Atalanta. L’allenatore Eusebio Di Francesco ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "E' partita benissimo la partita, i ragazzi hanno meritato questo risultato. Ottimo primo tempo, abbiamo saputo soffrire insieme da squadra nel secondo tempo. I ragazzi mi rendono felice. Questi ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare in A alla grande, lo stesso Cheddira era all'esordio. Lavorando di gruppo e lavorando bene in settimana hanno fatto un lavoro straordinario. Sanno soffrire insieme".

"Se qualche giocatore d'esperienza serve sul mercato? Sì, lo ha detto già il direttore - spiega il tecnico dei ciociari -. Mi fido di lui, sa le caratteristiche dei giocatori di cui ho bisogno e questa vittoria ci aiuta sul mercato. Qualche uomo di esperienza ci può solo aiutare. L'incitamento al pubblico quando l'Atalanta spingeva? Sentivo di farlo, anche lo stadio era un po' intimorito. I ragazzi non devono sentirsi soli, questi ragazzi sono alle prime esperienze. Se questa vittoria è anche mia? Per me è l'anno zero, non voglio guardare indietro. Il merito è dei ragazzi, del mio staff e non il mio".

Anche Ilario Monterisi, autore del secondo gol del Frosinone, ha parlato nel post-partita. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: "E' sempre stato un sogno giocare in Serie A, è stato bellissimo forse non ho realizzato benissimo. Sono contento di aver aiutato la squadra per conquistare la prima vittoria. Il primo tempo siamo partiti forte, abbiamo dato tutto dal punto di vista fisico e nel secondo tempo ci hanno fatto abbassare di qualche metro. Siamo una squadra solida ed un gruppo fantastico. Stagione in A importante per noi e per il nostro allenatore? E' un grandissimo allenatore, vogliamo ripagarlo nelle miglior prestazioni possibili. Che messaggio mandiamo al campionato? Non sottovalutiamo nessuno, non sopravvalutiamo nessuno e daremo tutto".