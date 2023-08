Frosinone, Di Francesco: “L’Atalanta è una delle squadre più fastidiose da affrontare”

L’allenatore ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro i bergamaschi

Il Frosinone riceve domani alle 18.30 l’Atalanta di Gasperini, che è reduce dal successo a Reggio Emilia col Sassuolo. Dopo la sconfitta contro il Napoli all’esordio, il tecnico Eusebio Di Francesco presenta così il match dello Stirpe in conferenza stampa: "Col Napoli bene la catena di destra, mentre a sinistra qualche defezione in fase di non possesso. Questione di calciatori o col lavoro si può migliorare? Devo dire che è una giusta osservazione, tanto dipende dalle caratteristiche dei calciatori ma tutto può essere migliorato col lavoro e col tempo. A volte bisogna pensare al gap che c'è ma bisogna mettere in campo la stessa attenzione in entrambe le fasi. Abbiamo lavorato tanto in settimana anche per questo, stiamo ancora in fase di rodaggio è passata solo una giornata. A me piace una squadra che gioca bene a calcio ma anche che sa difendere, dipende dai momenti. Se Cheddira parte dal primo minuto e cosa mi ha detto Nainggolan? Con Radja ho un rapporto stupendo ma per ora non lo abbiamo preso in considerazione perché con la società cerchiamo calciatori di prospettiva. Radja è un calciatore molto differente in tal senso. Ho un rapporto stupendo con lui ma di Frosinone non abbiamo parlato. Cheddira è tra i convocati e come tutti può giocare dal primo minuto. Nell'ultima settimana si era allenato poco a Bari ma aveva giocato tutte le amichevoli".

"Che tipo di partita mi attendo? Non la ritengo pari a chi ha vinto il campionato - spiega l'allenatore dei ciociari -. Io credo che col Napoli siamo stati in partita per 75 minuti concedendo poco agli avversari. In generale abbiamo creato qualche difficoltà agli avversari, abbiamo preso un palo e limitato la loro gestione. L'Atalanta ha un grande allenatore, ha calciatori importanti che sono a disposizione dell'allenatore. Sarà una gara difficile perché hanno una grande mentalità. Il feeling con Gasperini e se penso che domani ci saranno tanti gol? Spero che ci siano tanti gol da parte nostra. Ho avuto belle vicende con lui ma anche partite meno buone. Dipende poi sempre dalle rose che si hanno a disposizione. La stima per Gasperini ce l'ho da tempo. L'ho votato per tre anni consecutivi come miglior allenatore e poi ha vinto. Apprezzo tantissimo il suo modo di giocare, di cercare l'uomo a tutto campo. All'inizio non lo capivo questo modo di interpretare la gara, poi ho scoperto la sua genialità. Le esclusioni dai convocati e se Cheddira è quel calciatore di cui avevo bisogno? Non mi sento di dover dire il perché ho scelto di escludere dei calciatori. Stiamo parlando di calciatori fin qui poco utilizzati. Se non avessi convocato chi finora ha giocato forse poteva sembrare strano. Non si sono comportati male, semplicemente è una scelta tecnica. Lusuardi invece per la prima volta è stato convocato perché si sta allenando con noi. Dopo il Napoli non mi riferivo all'attaccante quando parlavo di caratteristiche, ma di avere calciatori in rosa che possano dare alternative durante la gara".

"Se sono d'accordo con Gasperini che ha parlato di divario ridotto tra le squadre di medio bassa classifica? Sto cercando più di guardare in casa mia - chairisce Di Francesco -. Mi sono molto concentrato nell'affrontare al meglio l'Atalanta. Lo farei questo discorso quando a settembre le squadre sono più complete. Se, essendo l'Atalanta squadra fisica. è un vantaggio per noi ad agosto? Lo dobbiamo dimostrare sul campo se può essere un vantaggio o meno. I miei si sono messi a grandissima disposizione, stiamo smaltendo il lavoro fatto in questo periodo. Spero domani siano brillanti e dobbiamo esserlo fino alla fine e non solo per 70 minuti. Il sistema di gioco dell'Atalanta non è statico. Secondo me è forse è più semplice quando si ha lo stesso sistema di gioco. Le partite vanno giocate con qualità, il sistema di gioco è relativo. Nella preparazione ci sta ma poi in campo i valori devono uscire. L'Atalanta è una delle squadre più fastidiose da affrontare tatticamente. Noi dobbiamo essere bravi a leggere il calcio in movimento. Zielinski ad esempio è un campione, ha vinto lo scudetto è chiaramente diverso dai miei. Cosa penso di Lusuardi? E' una settimana che lo alleno. Ha delle potenzialità, ma non ha giocato in Serie A brasiliana, ha giocato nelle serie minori. Ora faccio fatica a parlare di lui, è un buon giocatore che ha delle potenzialità per il futuro. Vedremo col tempo la sua evoluzione. Come ho consolato Turati dopo la squalifica? Per me dopo quello che è successo deve capire che da certi errori bisogna crescere. Ha capito l'errore, l'ha pagato. Si cresce passando dagli errori e parlo anche dal punto di vista tecnico tattico. E' un portiere forte ma domani sarà sostituito da un altro portiere forte".