Frosinone, ecco Brescianini: “Il mio obiettivo è essere un protagonista”

Il 23enne centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato presentato in conferenza stampa. Insieme a lui anche l'attaccante classe 2001 Marvin Cuni che ha detto di ispirarsi a Lewandowski e Mbappé

Redazione Derby Derby Derby

Il Frosinone ha presentato oggi in conferenza stampa il centrocampista Marco Brescianini e l'attaccante Marvin Cuni.

All'inizio ha parlato il direttore dell'area tecnico-operativa frusinate Guido Angelozzi: "Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Brescianini lo conoscete bene perché l'anno scorso ci ha fatto gol. E' un ragazzo che conosco da tanto tempo, dai tempi del Milan. Erano due tre anni che lo volevo portare con me, finalmente ci siamo riusciti. E' di nostra proprietà, il Milan ha una percentuale nella futura rivendita. Contratto di tre anni. Credo sia contento perché aveva altre richieste ma ha scelto Frosinone".

Le parole di Marco Brescianini

"Buonasera a tutti, ringrazio il direttore per le parole. A Cosenza annata difficile ma l'abbiamo chiusa con la ciliegina sulla torta. A Cosenza ho dovuto tirar fuori gli artigli. Non mi spaventa l'annata col Frosinone perché sto avendo un'opportunità grandissima e proverò a mettere in campo le mie qualità.Voglio ringraziare anche il Milan che è stata parte della mia vita da quando avevo 8 anni. Mi ha dato l'opportunità di allenarmi in strutture all'avanguardia fino all'esordio in prima squadra. Ora il mio obiettivo è essere un protagonista del Frosinone calcio e ripagare la fiducia dei dirigenti. E' una grandissima emozione essere allenati da mister Di Francesco. Con la Roma ha fatto qualcosa di indescrivibile. Molto attento alla parte tecnica e tattica. Sono felice di lavorare con lui. Quest'anno diciamo che è l'anno giusto perché vengo da un anno di esperienza in cui ho giocato. In serie B già avevo giocato qui e credo fosse lo stadio più bello del campionato. Anche il manto erboso è stupendo. Se ci sono calciatori a cui mi ispiro? De Bruyne credo che nel mio ruolo sia il migliore. Mi piacciono anche Milinkovic e Fabian Ruiz. Mister Di Francesco ci chiede di essere molto aggressivi e di cercare tante triangolazioni con il play. Esordio col Napoli? Giocare contro i Campioni d'Italia è il massimo. Non poteva esserci sfida più bella, qualcosa di impensabile qualche tempo fa. L'amichevole di domani col Cosenza cosa rappresenta? Cosenza mi è entrata nel cuore, non nego che domani sarà un'emozione giocarci contro. Ci tengo a salutarla e ringraziare tutti dalla società ai tifosi per l'anno che ho passato".

Marvin Cuni, invece, si ispira a Mbappé e Lewa: a inizio luglio ha firmato fino al 30 giugno 2026.

"Cuni - ha spiegato Angelozzi riprendendo la parola - è un ragazzo del 2001 che ha tanta potenzialità, però deve lavorare ancora tanto perché non era abituato a questi carichi di lavoro. Ringrazio il mio capo scout Gianluca Longo e Francesco Ridolfo che è qui oggi come interprete. Attaccante moderno, può fare il centravanti cosi come l’attaccante esterno. il centro dell'attacco è il suo pane quotidiano. E' di nostra proprietà, il Bayern ha una percentuale in caso di rivendita. Anche per lui contratto triennale".

“Sono molto felice di essere a Frosinone - ha detto il 22enne ex FC Bayern München AG -. Ci siamo allenati bene durante il ritiro, mi sento già bene e di essere pronto per giocare. Differenze col calcio tedesco? Principalmente le differenze sono che qui si prova più a giocare a calcio, mentre in Germania è un calcio più fisico. A livello di intensità non ci sono differenze, è la stessa. Mi sto trovando bene, con questo tipo di personalità, anche meglio della Germania. Mi piace stare al centro dell’area per segnare gol ma anche essere per legare con la squadra e fare gioco. Ho vari calciatori che mi piacciono: come Lewandowski e Mbappé.

Sicuramente la Serie A è una grande vetrina e opportunità per mettermi in mostra anche in ottica Nazionale. Se consiglierei ai tifosi del Frosinone di prendermi al fantacalcio? Sì, ho già ricevuto tantissimi messaggi su Instagram di persone che mi chiedono del fantacalcio. Consiglio a tutti di prendermi. L'intesa con la squadra sta migliorando, migliorando la lingua cresce anche l'intesa. Per ora parliamo inglese. Cambia poco se gioca in un attacco a 2 o a 3, mi adatto bene a tutto anche se i movimenti sono diversi. L'anno scorso giocavo a due ma non è un problema giocare a tre. Con quanti compagni riesco ad interagire con la lingua? Fortunatamente parlano in inglese in tanti, quindi l’intesa è semplice".