Gasperini dopo Juventus-Atalanta: “Dobbiamo sognare, siamo in piena lotta”

L' Atalanta trionfa in quel di Torino con un secco 0-4 senza storie. La squadra di Gasperini gira a meraviglia e la prestazione di oggi certifica la forza dei nerazzurri, che rientrano in corsa per il tricolore.

Le parole di Gian Piero Gasperini suonano la carica alla sua Atalanta dopo la vittoria contro la Juventus

SOGNO BERGAMASCO -"La gente deve sognare, non bisogna mai togliere i sogni ai tifosi. Noi abbiamo detto che è sempre una cosa impossibile: se però ci credi fortemente, le cose possono diventare anche possibili. Inter e Napoli sono due squadre forti ovunque, non perdono mai un colpo. Domenica abbiamo una partita con l'Inter: con loro arriviamo da sette sconfitte consecutive. In questo momento del campionato, non è mai successo che fosse tre punti davanti alla Juventus e in piena lotta per il titolo alla trentesima giornata. Sicuramente è un grande piacere".