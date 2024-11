Gasperini inaugura un campo sportivo alla “sua” Grugliasco

Ad accogliere il tecnico dell'Atalanta, ci sono il sindaco Emanuele Gaito , l'ex sindaco Roberto Montà , l'assessore allo sport Dario Lorenzoni , e altre figure istituzionali delle città vicine. Non solo: i residenti tutti si sono presentati in via Aldo Rossi 30 , dove il campo sportivo è stato riqualificato proprio grazie al contributo di Gian Piero Gasperini .

"Il campo l'ho voluto intitolare a Gino e Antonietta - dice Gasperini - i miei genitori: amavano stare in questo parco e hanno passato tanti momenti qui. Ho voluto regalare questo campo cosicché i ragazzini possano divertirsi. Sono stati quei momenti a piccolo che mi hanno permesso di iniziare la mia carriera e di ritrovarmi dove sono arrivato ora". La realizzazione di questo campetto è dovuto anche alla società Sit In di Bergamo, a cui Gasperini rivolge i ringraziamenti.

Dopo l'esibizione degli Sbandieratori dell'Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco è arrivato il fatidico taglio del nastro, con un'amichevole inaugurale tra un gruppo di i bambini della Scuola Calcio del BSR Grugliasco e del Go Grugliasco, le due società calcistiche cittadine. Presente anche il Presidente del BSR Felice Marmo, che ha accompagnato i propri tesserati nel momento del "fischio d'inizio". Da quel momento, Gasperini non si è risparmiato nel dare "indicazioni" ai giovani calciatori e restare in panchina facendo quel che sa fare meglio: l'allenatore. Al termine, si è concesso alla folla poi dedicarsi a foto e autografi per le tantissime persone presenti per lui intorno al campo sportivo.