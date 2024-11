Genoa, Gilardino convoca Balotelli: Super Mario ci sarà contro il Parma

Di fatto, in attacco disponibili ci sono a pieno regime solamente Andrea Pinamonti e il giovanissimo 17enne Ekhator. La speranza del tecnico del Grifone è quella di riuscire a riavere a disposizione Vitinha, Ekuban e Messias dopo la sosta per le nazionali quindi per domenica 24 novembre contro il Cagliari. Anche perché per Ankeye ci vorrà più tempo e la coperta resterò ancora abbastanza corta. Balotelli è quindi già una speranza per i tifosi e per la squadra.