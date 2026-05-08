L’ex difensore rossoblù inizia una nuova esperienza sulla panchina giovanile del Genoa, con l’obiettivo di valorizzare i talenti del vivaio.

Giammarco Probo
Genoa CFC v Juventus - Serie A

Un anno fa lacrime da derby, oggi Criscito canta: "Samp ultimissima, fallitissima..."

È ufficiale il passaggio di consegne nel settore giovanile del Genoa: Domenico Criscito sarà il nuovo allenatore della Primavera a partire dalla prossima stagione. Dopo aver guidato con ottimi risultati l’Under 17, portata fino al secondo posto alle spalle della Juventus e ancora in corsa nei playoff, l’ex difensore compie un ulteriore step nel suo percorso da tecnico.

US Sassuolo Calcio v Genoa CFC - Serie A

La società rossoblù continua a puntare su di lui come figura su cui costruire il futuro, valorizzandone carisma ed esperienza maturata da giocatore. Nel corso dell’annata, Criscito ha anche avuto un breve assaggio della prima squadra, affiancando Murgita nella vittoria contro il Sassuolo prima dell’arrivo di Daniele De Rossi, ma il club ha scelto di proseguire con un percorso di crescita graduale, senza accelerare i tempi per un eventuale salto immediato in prima squadra.

UC Sampdoria v Genoa CFC - Serie A
GENOVA, ITALIA - 30 APRILE: Domenico Criscito del Genoa reagisce durante la partita di Serie A tra UC Sampdoria e Genoa CFC allo Stadio Luigi Ferraris il 30 aprile 2022 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images)

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Il valore dei giovani

Il Genoa conferma la propria attenzione allo sviluppo del vivaio, con diversi giovani già inseriti stabilmente nel gruppo della prima squadra guidata da Daniele De Rossi. Nella recente gara contro il Como erano infatti quattro i giocatori cresciuti nel settore giovanile a disposizione del tecnico. Parallelamente, il club ha favorito il rientro anticipato dai prestiti di alcuni prospetti, come il portiere Leonardo Consiglio, il difensore Matteo Barbini (entrambi classe 2006) e il centrocampista Chec Bebel Doumbia (classe 2007), che si sono già aggregati agli allenamenti per essere valutati da vicino in ottica futura. Una strategia che ribadisce la volontà del Genoa di valorizzare le proprie risorse interne e costruire prospettive a lungo termine.
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L'importanza di Criscito per il Genoa

Domenico Criscito rappresenta una delle figure più emblematiche della storia recente del Genoa, grazie a un legame profondo con la città e con la tifoseria rossoblù. Con il club ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali e diversi gol decisivi, distinguendosi per continuità, leadership e senso di appartenenza in più fasi della sua carriera.

Il suo rapporto con l’ambiente genoano è sempre stato caratterizzato da grande stima reciproca: i tifosi lo hanno spesso considerato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, apprezzandone il carisma e la fedeltà ai colori del club. Anche dopo il ritiro dal calcio giocato, Criscito continua a essere una figura molto amata a Genova, simbolo di identità e attaccamento alla maglia.

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