È ufficiale il passaggio di consegne nel settore giovanile del Genoa: Domenico Criscito sarà il nuovo allenatore della Primavera a partire dalla prossima stagione. Dopo aver guidato con ottimi risultati l’Under 17, portata fino al secondo posto alle spalle della Juventus e ancora in corsa nei playoff, l’ex difensore compie un ulteriore step nel suo percorso da tecnico.

La società rossoblù continua a puntare su di lui come figura su cui costruire il futuro, valorizzandone carisma ed esperienza maturata da giocatore. Nel corso dell’annata, Criscito ha anche avuto un breve assaggio della prima squadra, affiancando Murgita nella vittoria contro il Sassuolo prima dell’arrivo di Daniele De Rossi, ma il club ha scelto di proseguire con un percorso di crescita graduale, senza accelerare i tempi per un eventuale salto immediato in prima squadra.

GENOVA, ITALIA - 30 APRILE: Domenico Criscito del Genoa reagisce durante la partita di Serie A tra UC Sampdoria e Genoa CFC allo Stadio Luigi Ferraris il 30 aprile 2022 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images)

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Il valore dei giovani

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Ilconferma la propria attenzione allo sviluppo del vivaio, con diversi giovani già inseriti stabilmente nel gruppo della prima squadra guidata daNella recente gara contro ilerano infatti quattro i giocatori cresciuti nel settore giovanile a disposizione del tecnico. Parallelamente, il club ha favorito il rientro anticipato dai prestiti di alcuni prospetti, come il portiere, il difensore(entrambi classe 2006) e il centrocampista(classe 2007), che si sono già aggregati agli allenamenti per essere valutati da vicino in ottica futura. Una strategia che ribadisce la volontà deldi valorizzare le proprie risorse interne e costruire prospettive a lungo termine.

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L'importanza di Criscito per il Genoa

rappresenta una delle figure più emblematiche della storia recente del, grazie a un legame profondo con la città e con la tifoseria rossoblù. Con il club ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali e diversi gol decisivi, distinguendosi per continuità, leadership e senso di appartenenza in più fasi della sua carriera.

Il suo rapporto con l’ambiente genoano è sempre stato caratterizzato da grande stima reciproca: i tifosi lo hanno spesso considerato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, apprezzandone il carisma e la fedeltà ai colori del club. Anche dopo il ritiro dal calcio giocato, Criscito continua a essere una figura molto amata a Genova, simbolo di identità e attaccamento alla maglia.

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