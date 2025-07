In questi giorni le squadre di Serie A presentano gli abiti della prossima stagione. Oggi è toccato al Genoa che insieme a Kappa hanno presentato ufficialmente la nuova maglia away per la stagione 2025/26. Il design, elegante e ricco di significato storico, rende omaggio alla Croce di San Giorgio e alle origini inglesi del club, fondato nel 1893 da cittadini britannici. La maglia non è solo un capo tecnico, ma un manifesto di identità e memoria, che unisce simbolicamente due città profondamente legate: Genova e Londra.