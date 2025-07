Il Grifone punta a un'altra stagione di buon livello, sia sul campo che sugli spalti. Per questo motivo, sia la società che i sostenitori rossoblù stanno spingendo con forza per raggiungere una nuova cifra record di abbonati.

Quello tra il Genoa e i suoi tifosi è un legame difficile da spiegare, che si riconferma anno dopo anno. I rossoblù sono reduci da un'annata altalenante, nonostante una salvezza conquistata senza troppi patemi. Dopo i primi mesi di campionato, sotto la guida di Alberto Gilardino, il Grifone si trovava in piena zona retrocessione. Poi il cambio in panchina, con l'arrivo di Patrick Vieira, e l'inizio di un periodo estremamente positivo che porta i liguri fuori dalla zona calda nel giro di poco tempo. Il tredicesimo posto finale con 43 punti certifica l'ottimo percorso fatto da fine novembre in poi.