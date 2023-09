Genoa, maglia dorata per i 130 anni dalla fondazione del club

Festa grande dei tifosi del Genoa per festeggiare i 130 anni dalla nascita del club. La squadra più antica d'Italia, però, ha regalato una sorpresa speciale per tutti i suoi sostenitori.

Tifosi in delirio

In collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa, si è deciso di lanciare la nuova maglietta per celebrare l'importante traguardo. La maglietta è completamente dorata con dettagli rosso e blu.

Lo stemma è l'antico Grifone della Genova antica. "Dall'inizio per sempre" dietro al colletto per ricordare a tutti quanto fatto per il mondo del calcio.