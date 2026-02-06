Genoa-Napoli, gli azzurri riusciranno a vincere al Ferraris? Il pronostico

La formazione Daniele De Rossi accoglie gli uomini di Antonio Conte, gara che vale la 24a giornata di Serie A: chi avrà la meglio?

Domenico Ciccarelli Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 20:02)

Quella del Ferraris sicuramente si prospetta una sfida affascinante. Sabato 7 febbraio alle ore 18, si affrontano il Genoa di Daniele De Rossi ed il Napoli di Antonio Conte, gara valevole per la 24a giornata di Serie A. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per consolidare il posto nella zona Champions e, chissà, per restare nella lotta ai vertici. Il Grifone, invece, vorrà sicuramente ben figurare come spesso sta facendo.

Genoa-Napoli: come arrivano le due squadre al match — Il Genoa è reduce dalla sconfitta con la Lazio all'Olimpico, arrivata proprio sullo scadere, ma il percorso dei rossoblù nelle ultime uscite si può considerare più che buono. Infatti, prima della sfida con gli uomini di Maurizio Sarri, il Grifone ha conquistato ben 8 punti in quattro giornate: ha ottenuto due vittorie e due pareggi, tra cui l'1-1 con il Milan e il successo in rimonta contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il Napoli, invece, deve ritrovare il giusto ritmo. La formazione azzurra, a causa anche dell'emergenza infortuni, sta un po' arrancando: il meno nove dalla vetta e l'eliminazione in Champions League hanno leggermente deluso. La vittoria, però, ottenuta contro la Fiorentina sembrava aver ridato entusiasmo. Gli uomini di Antonio Conte riusciranno a confermarsi al Luigi Ferraris di Genova?

Genoa-Napoli: le probabili formazioni — Il club partenopeo è ancora alle prese con i tanti infortuni, tra questi quello recente del capitano Giovanni Di Lorenzo: Antonio Conte, anche col Genoa, dovrebbe ripresentare la stessa formazione vista con la Fiorentina, ovviamente senza il numero 22 del Napoli, con Sam Beukema al suo posto. Fiducia ancora ad Antonio Vergara. Il Genoa, invece, si dovrebbe affidare sempre al tandem Vitinha-Colombo.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Napoli (3-4-3): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Il pronostico — Il favore del pronostico pende ovviamente dal lato dei Campioni d'Italia: la vittoria del Napoli di Antonio Conte è a quota 1.85. Il pareggio, invece, per i bookmakers è quotato a 2,85. Una vittoria del Genoa è data a 4.30 alla posta. Visto il calore del Ferraris e lo stato emergenza infortuni degli azzurri è consigliabile tenersi molto cauti e puntare sull'OVER 2.5.