Genoa, Vieira: “Non ci fermiamo ora. Roma? Non ho parlato con nessuno”

Il tecnico francese ha parlato della sfida col Verona e del suo possibile futuro

Federico Grimaldi 12 aprile 2025 (modifica il 12 aprile 2025 | 14:06)

Domenica ci sarà la partita che vedrà contrapposte Verona e Genoa. Uno scontro cruciale in chiave salvezza per i veronesi, che potrebbero aumentare il distacco dalla zona retrocessione. Per la squadra di Vieira, una vittoria, significherebbe mettere il sigillo finale all'enorme percorso iniziato dal suo arrivo ad oggi. Poco fa, ha avuto luogo la Conferenza stampa di rito dell'allenatore francese. Vediamo cosa ha detto.

Genoa, Vieira: "L'obbiettivo è portare in alto questa società" — Le parole di Vieira nella conferenza stampa in preparazione alla partita tra Verona e Genoa: "Dobbiamo continuare ad essere competitivi. Il messaggio che ho infisso ai giocatori è stato quello di non fermarsi e continuare a dare sempre di più. Noi vogliamo essere sempre più uniti e forti per poter fare quel passettino in più che ci porta dove stanno le squadre più in alto. Vogliamo avere più punti. I miei giocatori devono capire che vincere serve anche al futuro di questa squadra, per portarla più in alto e perché no, ad un altro livello. Proprio per questo non molleremo ora ma continueremo a dare il massimo, per noi e per nostri tifosi. Ora l'obbiettivo è quello di finire il campionato il più alto possibile".

Masini, Ekuban e Thorsby: "E’ stata una settimana un po’ complicata. Abbiamo gestito Masini e Thorsby che ha avuto l'influenza ed è stato difficile per lui allenarsi in settimana. Ekuban è un giocatore che credo meriti di giocare dall’inizio. Mi spiace per lui perché ha avuto alcuni infortuni ma quando ha giocato è stato importante per noi. La cosa che vogliamo tutti è competere. Non voglio fare giocare giocatori per fare loro un piacere. Un calciatore gioca perché merita di giocare. Al posto di Frendrup giocherà uno tra Badelj e Miretti".

La Roma, i tifosi ed un futuro ancora da scrivere — Non poteva mancare la domanda sul possibile interessamento della Roma nei confronti dell'attuale allenatore genoano, alla quale Vieira ha risposto: "Il futuro è sempre una cosa molto difficile nel calcio. Perché sappiamo tutti che la vita di un allenatore è nei 95 minuti. La cosa più importante è essere concentrati sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è rimanere in Serie A. Abbiamo un nuovo presidente, abbiamo i tifosi che sperano di vedere il Genoa in Serie A anche l'anno prossimo. Matematicamente non è ancora raggiunto nulla e fino a questo non voglio perdere energia. La cosa che posso dire a voi è che io non ho assolutamente mai parlato con nessun altro club".

Per quanto riguarda i tifosi: "E’ l’uomo in più e questi sono i valori di questa società. La fortuna che abbiamo noi è avere dalla nostra parte i tifosi. Quando giochiamo in casa senti l’atmosfera che trasmette fiducia. Quando siamo in trasferta è sempre importante vedere tanti tifosi dietro alla squadra. Noi dobbiamo giocare con aggressività e cercare il risultato per dare un'ulteriore gioia a tutti coloro che ci stanno sempre vicini. Domani vogliamo vincere per loro".

