L'ex felsineo parla dopo il ko del Bologna contro la Roma

Giammarco Probo
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Il Bologna celebra le emozioni dell'esordio in serie A di Pessina contro il Napoli

Prosegue il momento estremamente negativo in casa Bologna: la formazione guidata da Vincenzo Italiano incassa la seconda sconfitta consecutiva, vedendo allontanarsi quasi definitivamente la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Un rendimento che finisce inevitabilmente per alimentare le indiscrezioni sul futuro dell’ex allenatore della Fiorentina, da tempo accostato a un possibile addio a fine campionato. Proprio di questa situazione ha parlato anche Emanuele Giaccherini, intervenuto negli studi di DAZN al termine della sfida tra Bologna e Roma.

Serie A

Bologna FC 1909 v SK Brann - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg
Vincenzo Italiano, Bologna (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Giaccherini sul Bologna

LE PAROLE DI GIACCHERINI NEL POST PARTITA - "Secondo me il ciclo di Italiano a Bologna è terminato. Lui ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina e a Bologna. Il rammarico è per il percorso in campionato, dove è mancata continuità, cosa fondamentale per una squadra".
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Le voci sul Napoli

IL PENSIERO DI GIACCHERINI SUL TECNICO A NAPOLI - "Il Napoli lo ha cercato più volte e può essere la piazza giusta nel caso di addio di Antonio Conte. Poi non è detto che debba restare per forza in Italia, tanti club lo desiderano anche all'estero, vediamo cosa succederà durante la sessione estiva di calciomercato".

Dopo alcune annnate esaltanti, culminate con la conquista della Coppa Italia e risultati che avevano riportato entusiasmo e ambizione in città, il Bologna ha vissuto un’annata decisamente al di sotto delle aspettative. Le cessioni di elementi chiave hanno indebolito la rosa, mentre i cambiamenti in panchina e una certa discontinuità di rendimento non hanno mai permesso alla squadra di trovare equilibrio. Il risultato è stata una stagione complicata, segnata da prestazioni altalenanti e da un progressivo allontanamento dagli obiettivi europei, che ha riportato il club a fare i conti con limiti e difficoltà che sembravano ormai superati, valutando così anche un cambio in panchina per il prossimo campionato.

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