Giampaolo festeggia il ritorno in panchina: “Ho visto lo spirito giusto”

Marco Giampaolo festeggia il ritorno su una panchina di Serie A nel migliore nei modi: vittoria in trasferta a Venezia di Eusebio Di Francesco col suo Lecce

Dopo la vittoria in trasferta contro il Venezia, Marco Giampaolo ha tutti i motivi per festeggiare: il tecnico era alla prima alla guida dei salentini, dopo che mancava da 25 mesi su una panchina di massima serie. Il Lecce ha vinto per 1-0 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, grazie alla rete di Patrick Dorgu.