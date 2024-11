Gilardino è fiducioso di Balotelli: “Dimostreremo che può giocare in A”

In conferenza stampa, alla ripresa del campionato, Alberto Gilardino parla del momento della squadra e dell'ambientamento di Mario Balotelli, arrivato recentemente in rossoblù

In conferenza stampa, Gilardino fa sapere che: "La priorità ora è recuperare il maggior numero possibile di giocatori, perché avere più uomini a disposizione renderà il lavoro mio e del mio staff molto più semplice". Attualmente, il Genoa è in zona retrocessione, perché si trova al 17esimo posto.

L'allenatore dei Grifoni, parla anche di Mario Balotelli, acquistato recentemente e che ha maturato qualche minuto in campionato: "È naturale che, entrando a far parte del gruppo, Balotelli debba adattarsi alla squadra. Solo così potrà tornare a esprimersi al meglio e a fare la differenza durante le partite. Che siano 15 minuti, mezz'ora o un'intera gara, sarà una sfida, sia per noi che per lui. Per noi - continua Gilardino - è una sfida dimostrare che Balotelli può ancora essere un giocatore di Serie A e che ha la capacità di fare la differenza sul campo".