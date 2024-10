Giudice sportivo: due giornate a Theo, una a Conceiçao

Dopo la settima giornata di serie A, sono stati squalificati tre giocatori per un turno, un giocatore per due turni, ed un allenatore per un turno.

Michele Bellame 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 16:28)

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a margine della settima giornata del campionato di Serie A, che si è conclusa domenica scorsa.

Giudice sportivo: squalificato anche Palladino — Una giornata di squalifica per Raffaele Palladino che non sarà in panchina a Lecce "per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto".

Un turno di squalifica anche per Francisco Conceiçao, espulso durante Juventus-Cagliari "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Al giocatore bianconero è stata inoltre comminata un'ammenda di 2mila euro.

Theo Hernandez è stato squalificato due giornate "per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".

Oltre a Theo Hernandez e Francisco Conceiçao, sono stati fermati per un turno altri due giocatori: Coulibaly del Parma e Maripan del Torino, entrambi espulsi durante la settima giornata.