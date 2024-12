Gran Galà del Calcio, Giuntoli fissa l’obiettivo della Juventus: “Rimanere tra le prime 4”

Le parole di Cristiano Giuntoli a margine del Gran Galà del Calcio: "L'obiettivo dichiarato è quello di restare nelle prime quattro"

Nancy Gonzalez Ruiz 3 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 00:38)

Intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio, Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus, dell'obiettivo stagionale bianconero e di suggestioni legate al mercato invernale.

"L'obiettivo dichiarato è restare nelle prime quattro" In merito all'obiettivo Scudetto il ds della Juventus ha dichiarato: "L'obiettivo dichiarato è quello di restare nelle prime quattro ovviamente, abbiamo cominciato un nuovo corso, con tanti calciatori nuovi, un allenatore nuovo, abbiamo cambiato tanto, un modo di pensare calcio differente, quindi paradossalmente siamo anche contenti di come sta andando, è chiaro che tutte queste assenze ci hanno un po' penalizzato in maniera importante"

Chi può fare meglio in questa seconda parte di stagione: "In questo momento fare un nome sarebbe ingiusto. Io credo che la squadra continuerà ad esprimersi da squadra e credo che tanti ragazzi che non hanno espresso il loro valore lo faranno nel girone di ritorno".

La finestra di mercato invernale si avvicina. Su un possibile innesto nel reparto arretrato il ds della Juventus ha commentato: “Antonio Silva? E' un calciatore interessante, come ce ne sono altri. Nel mercato di gennaio, purtroppo, fino alla fine nessuno fa vedere le carte, quindi dobbiamo essere attenti e vigili e sferrare il colpo al momento giusto". Molto possibile l'arrivo di un difensore, molto meno possibile il trasferimento di Danilo al Napoli: "In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato di niente né con Danilo né col Napoli, vediamo, l'obiettivo è non cedere nessuno e prendere un calciatore in difesa".

TORINO, ITALIA - 25 MAGGIO: Arkadiusz Krystian Milik della Juventus saluta i tifosi e lascia il campo durante la partita di Serie A TIM tra Juventus e AC Monza all'Allianz Stadium il 25 maggio 2024 a Torino, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

In merito all’acquisto di un attaccante, Giuntoli ha concluso: "In questo momento stiamo aspettando l'evoluzione di Milik e siamo fiduciosi che possa fare molto bene, è adatto al gioco del mister. Poi se dovesse succedere un altro intoppo allora saremmo vigili sul mercato".