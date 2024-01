I club e il comune di Salerno al fianco di Iervolino dopo il derby: “Tuteliamo la nostra gente”

"Il presidente della Salernitana Iervolino ha denunciato un attacco del sistema contro la squadra che rappresenta la città di Salerno e i fatti gli danno ragione. La Salernitana è un interesse pubblico e le Istituzioni che lo rappresentano devono sostenere la squadra della città e il Presidente Iervolino. Il Sindaco Enzo Napoli e il Presidente della Regione Vincenzo De Luca intervengano perché venga garantita la regolarità della competizione e per tutelare la nostra terra e la nostra gente". Lo scrive in una nota Antonio Cammarota presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

“Il patron granata - precisa il Direttivo del CCSC - con le dichiarazioni rese nel post partita di ieri a Napoli, non solo ha smentito de facto le illazioni circolate in città in merito ad una sua sudditanza nei confronti della squadra partenopea, ma ha difeso a spada tratta gli interessi suoi e della nostra Salernitanacontro una gestione a dir poco nefasta delle gare di serie A. Non è solo la squadra allenata da Pippo Inzaghi a denunciare direzioni arbitrali al limite del codice penale, ma le ingiustizie subite dalla Salernitana in questa prima parte del torneo sono davvero inoppugnabili".