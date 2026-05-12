Il Bologna conquista una vittoria pesantissima al termine di una partita ricca di colpi di scena e battendo il Napoli per 3-2 allo stadio Maradona. La squadra rossoblù parte fortissimo, vola sul doppio vantaggio nel primo tempo, subisce la rimonta degli azzurri tra la fine della prima frazione e l’inizio della ripresa, ma nel recupero trova il gol decisivo con Rowe, che regala tre punti d’oro agli emiliani. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Una gara intensa, equilibrata e piena di ribaltamenti emotivi, confermata anche dai numeri: il Napoli ha chiuso con il 52% di possesso palla contro il 48% del Bologna, ma gli uomini di Italiano hanno saputo essere più concreti e cinici nei momenti decisivi della sfida.

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Bernardeschi e Orsolini lanciano il Bologna

L’avvio del Bologna è praticamente perfetto. Dopo appena nove minuti arriva il vantaggio firmato da

, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva del Napoli e a battere il portiere azzurro con grande freddezza. Il gol dà fiducia agli ospiti, che continuano a pressare alto e a creare problemi alla costruzione dal basso della squadra partenopea.

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Il Napoli prova a reagire affidandosi soprattutto al possesso e alla qualità tecnica, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Il Bologna invece colpisce ancora al 34’, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore ai rossoblù: dal dischetto si presenta

, che non sbaglia e firma il momentaneo

.

Nonostante il doppio svantaggio, il Napoli riesce a rientrare in partita proprio allo scadere del primo tempo. Al 47’ arriva infatti la rete di Giovanni Di Lorenzo, importantissima dal punto di vista psicologico, che permette agli azzurri di andare negli spogliatoi con maggiore fiducia.

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Alisson Santos completa la rimonta, poi Rowe gela il Maradona

La ripresa si apre subito con il Napoli all’attacco e il pareggio arriva praticamente immediatamente. Al 48’ del secondo tempo è

a trovare la rete del

, facendo esplodere il Maradona e dando la sensazione che la gara possa ormai girare definitivamente dalla parte degli azzurri.

La squadra di casa aumenta il ritmo, costruisce diverse situazioni offensive e chiude il match con 14 tiri totali contro i 10 del Bologna, oltre a ben 7 calci d’angolo contro appena uno degli ospiti. Tuttavia, il Bologna resta compatto e continua a rendersi pericoloso nelle ripartenze.

I rossoblù mostrano grande aggressività difensiva, come dimostrano i 16 contrasti vinti contro i 7 del Napoli, e riescono a reggere l’urto nei momenti più difficili della partita. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la giocata decisiva: al 91’ è Rowe a firmare il gol del definitivo 2-3, gelando il pubblico del Maradona e regalando una vittoria clamorosa alla formazione emiliana.

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Le statistiche del match

Dal punto di vista statistico, il Napoli ha mantenuto un leggero predominio nel possesso palla con il

, contro il 48% del Bologna. Gli azzurri hanno effettuato

, mentre il Bologna si è fermato a 458, ma la squadra ospite ha saputo sfruttare meglio le occasioni create.

Gli uomini di Italiano hanno fatto registrare un valore di xG pari a 1.32, superiore allo 0.75 del Napoli, confermando una maggiore qualità nelle opportunità offensive costruite. Il Bologna ha inoltre collezionato 4 cartellini gialli, contro uno soltanto del Napoli, a testimonianza di una partita molto intensa anche dal punto di vista fisico.

Decisive anche le parate del portiere rossoblù, autore di 3 interventi, mentre il Napoli di Conte si è fermato a una sola parata complessiva. Una sfida spettacolare che premia il cinismo e la capacità del Bologna di colpire nei momenti chiave della partita. Per gli azzurri altro stop che compromette ancora la corsa alla Champions, che resta comunque alla portata con due sole gare di campionato rimanenti.

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