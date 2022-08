Il Milan si ferma al Mapei Stadium: Maignan salva i rossoneri

I ragazzi di Pioli fanno fatica contro un Sassuolo che gioca meglio e rischia la vittoria, se non fosse stato per il portiere francese che respinge il rigore di Berardi

Un passo indietro rispetto alle precedenti gare? La risposta è sì. Lo 0 a 0 al Mapei Stadium è un risultato che sta più stretto al Sassuolo, che ha avuto le palle migliori per portare a casa il bottino pieno. Cause? Probabilmente anche i cinque cambi che effettua Pioli rispetto alla gara contro il Bologna in vista del derby di sabato. Certo è che oramai gli avversari contro il Milan giocano catenaccio e contropiede. Dovrà essere bravo Pioli a trovare le contromisure. Secondo pareggio in altrettante trasferte, otto punti su dodici disponibili e sabato un derby che potrebbe essere uno dei primi crocevia della stagione.