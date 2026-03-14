Il Napoli approfitta dei passi falsi dell'Inter e, seppur timidamente, alza la mano: è presente. E con i ritorni di De Bruyne e Anguissa non c'è niente da precludersi

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:57)

Il secondo passo falso dell'Inter rischia di riaprire il campionato. La formazione di Chivu vantava +10 punti sulla seconda, adesso ne dista otto ed il Milan ha una partita in meno. Timidamente, potrebbe rispondere in modo positivo anche il Napoli, impegnato oggi contro il Lecce. In caso di vittoria, i campioni d'Italia in carica sarebbero lontani nove punti dalla capolista. La gara, però, inizia in salita per la formazione di casa: appena al terzo minuto Siebert stacca più in alto di tutti, facendo calare il gelo in un Maradona che si aspettava tutt'altro.

L'inerzia della gara è in favore degli ospiti, che si avvicinano più volte al secondo gol di giornata; a differenza del Napoli, il pallone gira in modo molto più veloce e viene impegnato più spesso Meret. Falcone, nel frattempo, è spettatore non pagante. Nella prima frazione di gara è impalpabile tutto il Napoli, lento e macchinoso specialmente nella zona nevralgica del campo: Elmas non crea, Anguissa prova a macinare minuti per rientrare in forma quanto prima e Gilmour verticalizza poco. La prima occasione del Napoli, che fa alzare in piedi lo Stadio, arriva in pieno recupero con Matteo Politano, ma provoca soltanto l'illusione ottica del gol accarezzando l'esterno della rete.

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Napoli-Lecce, secondo tempo — Antonio Conte prova a rivitalizzare il Napoli cambiando 2/3 del centrocampo. Anguissa esce e fa posto a Kevin De Bruyne, mentre Scott McTominay entra per Gilmour. I risultati sono subito tangibili: bastano infatti due minuti alla formazione di casa per costruire l'azione del pareggio firmata Rasmus Hojlund. Il granitico centravanti danese, così, sale a quota nove reti in Serie A.

La formazione di casa riesce a spostare l'equilibrio della gara ed il Maradona s'infiamma. Con più stabilità ed equilibrio a centrocampo, la squadra di Antonio Conte riesce a non subire ma sopratutto mette pressione alla squadra di Di Francesco. Dopo venti minuti un rimbalzo fortunato in area di rigore premia Politano, che si trova al posto giusto nel momento giusto, trafiggendo Falcone e completando la rimonta. L'esterno azzurro esce al settantunesimo, premiato dagli applausi dei suoi tifosi. Negli ultimi minuti le squadre si allungano e ci sono diversi spazi che potrebbero essere sfruttati. Il Napoli non riesce ad approfittarne, ma i due gol sono sufficienti e necessari per strappare i tre punti. Non senza difficoltà, i campioni d'Italia in carica affermano, seppur timidamente, che sono presenti per questa lotta scudetto.

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