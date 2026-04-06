Conte pesca il jolly dalla panchina. Politano segna il gol che vale la vittoria per i padroni di casa, che ora puntano l'Inter capolista

Lorenzo Maria Napolitano 6 aprile - 22:42

La storia ne ricorda tante di partite in cui Napoli e Milan hanno combattuto per il vertice della classifica, specialmente nei momenti cruciali dei campionati. Stavolta in testa c'è l'Inter, con un bottino che difficilmente depaupererà da qui alla fine, ma la formazione di Max Allegri e quella di Conte vogliono arrogarsi il diritto di essere l'unica a poter scalzare i nerazzurri, facendo sentire il proprio fiato sul collo. La partita del Maradona è attenta, chiusa, soporifera per chi si aspettava grandi emozioni dato il calibro dei campioni in campo questa sera. Il primo tempo è un foglio bianco che non necessita sottolineature: nella zona nevralgica del campo prova a fare la voce grossa Anguissa, ma si ritrova davanti un Luka Modrić che compie un lavoro, come sempre, certosino. Ricama, cuce, disegna e organizza, il Milan con lui a dirigere l'orchestra è praticamente impenetrabile.

Il Napoli dal canto suo fatica a creare chiare e concrete occasioni da gol, dato anche il forfait di Hojlund. Il riferimento offensivo della serata per i padroni di casa è Giovane, ma almeno nella prima frazione di gioco è impalpabile. Il momento che si ricorderà del primo tempo è un'azione di Nkunku che, al trentacinquesimo minuto, spreca sulla sinistra una ghiotta chance di sbloccare il risultato in favore dei rossoneri. Dopo un minuto di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Napoli-Milan, secondo tempo — I secondi quarantacinque minuti continuano sulla stessa lunghezza d'onda dei primi. Grandi occasioni da gol non si registrano né da una parte tantomeno dall'altra per la prima ora di gioco, al punto che entrambi i tecnici provano a mischiare le carte alla ricerca del jolly vincente. Allegri sostituisce un Fullkrug che non è riuscito a impensierire la difesa del Napoli ed insieme a lui entra anche Athekame. Lato Napoli, Conte prova a cambiare la spina dorsale della squadra, puntando sull'imprevedibilità e la freschezza di Alisson Santos e Matteo Politano. È proprio l'esterno azzurro a sbloccare il risultato, sorprendendo Maignan al settantanovesimo minuto.

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In svantaggio a pochi minuti dalla fine della partita, il tecnico livornese concede spazio anche a Leão, chiamato a creare scompiglio nell'attentissima difesa azzurra. Le contromisure di Conte sono tempestive: entra Elmas ed esce Kevin De Bruyne, mentre Beukema va ad occupare la zolla di Juan Jesus. Il direttore di gara, sull'uno a zero per i padroni di casa, concede cinque minuti di recupero. Il Napoli si arrocca in difesa ed il Milan non riesce a fare breccia. Con la vittoria della squadra azzurra, l'Inter dista sette lunghezze e mancano sette gare alla fine del campionato. Se la distanza è troppa per sognare, è di certo poca per dormire sogni tranquilli.