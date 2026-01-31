Il Napoli supera l'esame Fiorentina e, momentaneamente, va a -6 dall'Inter

Lorenzo Maria Napolitano 31 gennaio - 19:58

Salutata la Champions League, al Napoli restano soltanto le competizioni domestiche. Nuovo obiettivo recuperare punti sull'Inter, al momento capolista con 52 punti. Al Maradona si presenta una Fiorentina seppur terzultima propositiva e attenta. Ma nonostante questo, è il Napoli a passare in vantaggio grazie ad un lampo dell'enfant prodige Antonio Vergara, sempre più pronto a ereditare un posto da titolare, non solo in momenti di emergenza. Il centrocampista azzurro recupera il pallone, si avvicina alla porta di De Gea e lo sorprende mirando al secondo palo con il sinistro.

La Fiorentina prova a rispondere ed è pericolosa con Roberto Piccoli, che colpisce di testa al venticinquesimo ma il palo si intromette tra il centravanti ed il gol. Dopo poco il Napoli amplia la sua lista di infortunati: si ferma anche Giovanni di Lorenzo, costretto a uscire con la barella e si attendono i primi risultati. Prima della fine del primo tempo gli azzurri si avvicinano al raddoppio con Rasmus Hojlund, ma il danese colpisce a lato e su quest'azione si concludono i quarantacinque.

Napoli-Fiorentina, secondo tempo — Secondo tempo molto più attivo rispetto al primo. Dopo pochissimi minuti il Napoli firma il 2-0 con Miguel Gutierrez. La formazione di Vanoli però non molla un colpo e continua a macinare gioco, attraverso passaggi corti e senza allungarsi in campo. E su questo ritmo Salomon si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. All'ora di gioco, il suo gol è una grande boccata d'aria per la Fiorentina, che prova a ripristinare la parità. Ci prova Kean con determinazione, ma non riesce a gonfiare la rete.

Tra gli applausi del Maradona, esce Antonio Vergara dopo un'altra grande prestazione. Al suo posto dentro Giovane, neo acquisto che Conte non può fare a meno di schierare data l'emergenza. Gli azzurri si avvicinano al gol del tre a uno, che chiuderebbe la partita, grazie a Scott McTominay, ma De Gea si esibisce in una grande parata. Non senza sofferenza, il Napoli strappa i tre punti e accorcia, momentaneamente, sull'Inter. La classifica ora recita: Inter (52), Milan (47), Napoli (46).