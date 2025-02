Stasera, alle ore 20:45, al Meazza in San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ospita la Fiorentina nel rematch della gara dello scorso giovedì sera, in questo caso valido per la 24esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Inter-Fiorentina si disputerà lunedì 10 febbraio alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN sui televisori che supportano la funzione smart, oppure in streaming sempre attraverso l'applicazione di DAZN su Pc e smartphone e, ovviamente, anche tablet.

Serata decisiva per la squadra di Simone Inzaghi che, con una vittoria, si riporterebbe a meno uno dal Napoli capolista vista la frenata degli azzurri ieri sera in casa contro l'Udinese. D'altro canto, la Fiorentina, che ha ottenuto tre punti in emergenza giovedì proprio contro i nerazzurri, cercherà ancora il bersaglio grosso per continuare ad inseguire il sogno Champions League.