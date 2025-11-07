derbyderbyderby calcio italiano serie a Inter-Lazio, statistiche e precedenti del big match di Serie A

I nerazzurri vogliono restare tra le prime della classe e vincere il terzo match di fila in campionato. I biancocelesti, invece, puntano ad una vittoria a San Siro che manca da 6 anni
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Il big match tra l'Inter e la Lazio chiuderà l'undicesima giornata della Serie A. Le due compagini si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 9 novembre presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra nerazzurri e biancocelesti.

Inter-Lazio, i precedenti

Le due squadre, allenate rispettivamente dal rumeno Christian Chivu e dall'esperto Maurizio Sarri, si trovano entrambe nelle prime dieci posizioni della massima competizione italiana. I padroni di casa occupano il secondo posto con 21 punti, gli stessi che hanno Milan e Roma e tutte e tre sono dietro al Napoli capolista, il quale ha soltanto un punto in più. La squadra ospite, invece, si trova all'ottavo posto dopo aver totalizzato 15 punti e sono a pari merito con l'Udinese. Domenica sera, i due club si affronteranno per la 189ª volta nella loro storia, con la formazione meneghina che ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 79 vittorie.

Inter-Lazio, statistiche e precedenti del big match di Serie A- immagine 2
Milano, Italia - 18 maggio 2025: Il gol segnato da Denzel Dumfries contro la Lazio. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La squadra della capitale, dal canto suo, ha ottenuto la vittoria in 48 occasioni e l'ultima risale al 3-1 datato 26 agosto 2022, mentre i match terminati in parità sono stati 61. Anche per quanto riguarda le reti, l'Inter è in vantaggio avendone segnate 305, mentre i loro avversari di domenica sono a quota 212. Il miglior marcatore della storia di questo scontro è Giuseppe Meazza, autore di 18 gol segnati tutti con la maglia nerazzurra. Il match più iconico tra le due squadre resta, senza dubbio, la finale di Coppa UEFA 97/98 vinta 3-0 dall'Inter con reti di Zamorano, Zanetti e Ronaldo.

Le statistiche in Serie A

La scorsa stagione, nerazzurri e biancocelesti si sono affrontati sia in Serie A che ai quarti di finale di Coppa Italia, quando i meneghini hanno vinto 2-0. Nel match d'andata del campionato l'Inter ha strapazzato gli avversari con uno 0-6 all'Olimpico, mentre al ritorno le due squadre hanno pareggiato 2-2. Ovviamente, la compagine milanese ha un vantaggio anche nei 166 incontri nella massima competizione italiana contro la Lazio: 70 vittorie, 56 pareggi e 40 sconfitte.

Se si considerano soltanto gli 83 precedenti di campionato disputati in Lombardia, i nerazzurri dominano le statistiche con le loro 46 vittorie ed i 27 pareggi. La Lazio, invece, ha vinto soltanto 10 partite e l'ultima risale al 31 marzo 2019, quando una rete al minuto 13 di Sergej Milinković-Savić ha deciso l'incontro. Tra i match più belli vinti dalla Lazio a San Siro ricordiamo il 3-5 della stagione 98/99. In quell'occasione, Sergio Conceição ha segnato una doppietta per i biancocelesti e Pavel Nedved, poco dopo il gol del momentaneo 1-5, ha ricevuto un cartellino rosso.

