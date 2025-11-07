Inter-Lazio, statistiche e precedenti del big match di Serie A

I nerazzurri vogliono restare tra le prime della classe e vincere il terzo match di fila in campionato. I biancocelesti, invece, puntano ad una vittoria a San Siro che manca da 6 anni

Jacopo del Monaco 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:32)

Il big match tra l'Inter e la Lazio chiuderà l'undicesima giornata della Serie A. Le due compagini si affronteranno alle ore 20:45 di domenica 9 novembre presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra nerazzurri e biancocelesti.

Inter-Lazio, i precedenti — Le due squadre, allenate rispettivamente dal rumeno Christian Chivu e dall'esperto Maurizio Sarri, si trovano entrambe nelle prime dieci posizioni della massima competizione italiana. I padroni di casa occupano il secondo posto con 21 punti, gli stessi che hanno Milan e Roma e tutte e tre sono dietro al Napoli capolista, il quale ha soltanto un punto in più. La squadra ospite, invece, si trova all'ottavo posto dopo aver totalizzato 15 punti e sono a pari merito con l'Udinese. Domenica sera, i due club si affronteranno per la 189ª volta nella loro storia, con la formazione meneghina che ha le statistiche dalla sua parte grazie alle 79 vittorie.

La squadra della capitale, dal canto suo, ha ottenuto la vittoria in 48 occasioni e l'ultima risale al 3-1 datato 26 agosto 2022, mentre i match terminati in parità sono stati 61. Anche per quanto riguarda le reti, l'Inter è in vantaggio avendone segnate 305, mentre i loro avversari di domenica sono a quota 212. Il miglior marcatore della storia di questo scontro è Giuseppe Meazza, autore di 18 gol segnati tutti con la maglia nerazzurra. Il match più iconico tra le due squadre resta, senza dubbio, la finale di Coppa UEFA 97/98 vinta 3-0 dall'Inter con reti di Zamorano, Zanetti e Ronaldo.

Le statistiche in Serie A — La scorsa stagione, nerazzurri e biancocelesti si sono affrontati sia in Serie A che ai quarti di finale di Coppa Italia, quando i meneghini hanno vinto 2-0. Nel match d'andata del campionato l'Inter ha strapazzato gli avversari con uno 0-6 all'Olimpico, mentre al ritorno le due squadre hanno pareggiato 2-2. Ovviamente, la compagine milanese ha un vantaggio anche nei 166 incontri nella massima competizione italiana contro la Lazio: 70 vittorie, 56 pareggi e 40 sconfitte.

Se si considerano soltanto gli 83 precedenti di campionato disputati in Lombardia, i nerazzurri dominano le statistiche con le loro 46 vittorie ed i 27 pareggi. La Lazio, invece, ha vinto soltanto 10 partite e l'ultima risale al 31 marzo 2019, quando una rete al minuto 13 di Sergej Milinković-Savić ha deciso l'incontro. Tra i match più belli vinti dalla Lazio a San Siro ricordiamo il 3-5 della stagione 98/99. In quell'occasione, Sergio Conceição ha segnato una doppietta per i biancocelesti e Pavel Nedved, poco dopo il gol del momentaneo 1-5, ha ricevuto un cartellino rosso.