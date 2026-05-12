Benjamin Pavard è intenzionato a rientrare all’Inter, con l’obiettivo di rilanciarsi in maglia nerazzurra dopo la parentesi all’Olympique Marsiglia. Il difensore francese ha scelto di interrompere la sua esperienza in Ligue 1 per tornare a mettersi in discussione a Milano, dove ha ancora un contratto valido per due stagioni. Campione del mondo nel 2018 con la Francia, Pavard era approdato all’OM in prestito con opzione nell’ultima sessione estiva di mercato, mentre l’Inter aveva poi completato il reparto difensivo con l’arrivo di Akanji dal Manchester City proprio nelle battute finali della finestra trasferimenti.

COMO, ITALIA - 26 LUGLIO: Benjamin Pavard dell'FC Internazionale arriva all'allenamento presso il centro sportivo Appiano Gentile il 26 luglio 2025 a Como, Italia. (Foto di FC Internazionale/Inter via Getty Images)

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I numeri di Benjamin Pavard con l'Inter

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Nel corso delle 70 partite disputate conha inciso anche a livello offensivo, mettendo a referto una rete contro ile quattro assist. Il difensore francese, ex, ha inoltre avuto un ruolo nella stagione 2023/24, culminata con la conquista delloda parte dei nerazzurri, arricchendo così il suo percorso in Italia con un importante trofeo nazionale.

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I numeri di questa stagione del difensore

In questa stagione il difensore classe 1996 ha trovato spazio con la maglia dell’, totalizzando 36 apparizioni complessive, impreziosite da una rete e tre passaggi decisivi. Nonostante un impiego costante, il suo percorso insembra ormai ai titoli di coda, con la scelta già maturata di interrompere il rapporto con il club francese.

Il difensore francese è determinato a rimettersi in gioco all’Inter, con la volontà di tornare centrale nel progetto nerazzurro e guadagnarsi nuovamente un ruolo di primo piano. La sua esperienza internazionale e la capacità di interpretare più soluzioni difensive potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la squadra di Cristian Chivu, offrendo solidità, duttilità e alternative importanti in un reparto che punta a mantenere equilibrio e continuità nel corso della stagione.

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