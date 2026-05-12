Il difensore francese prepara il rientro e punta a convincere lo staff nerazzurro per ritagliarsi un nuovo spazio
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Benjamin Pavard è intenzionato a rientrare all’Inter, con l’obiettivo di rilanciarsi in maglia nerazzurra dopo la parentesi all’Olympique Marsiglia. Il difensore francese ha scelto di interrompere la sua esperienza in Ligue 1 per tornare a mettersi in discussione a Milano, dove ha ancora un contratto valido per due stagioni. Campione del mondo nel 2018 con la Francia, Pavard era approdato all’OM in prestito con opzione nell’ultima sessione estiva di mercato, mentre l’Inter aveva poi completato il reparto difensivo con l’arrivo di Akanji dal Manchester City proprio nelle battute finali della finestra trasferimenti.
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I numeri di Benjamin Pavard con l'InterNel corso delle 70 partite disputate con l’Inter, Benjamin Pavard ha inciso anche a livello offensivo, mettendo a referto una rete contro il Bayern Monaco e quattro assist. Il difensore francese, ex Stoccarda e Lille, ha inoltre avuto un ruolo nella stagione 2023/24, culminata con la conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri, arricchendo così il suo percorso in Italia con un importante trofeo nazionale.
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I numeri di questa stagione del difensoreIn questa stagione il difensore classe 1996 ha trovato spazio con la maglia dell’Olympique Marsiglia, totalizzando 36 apparizioni complessive, impreziosite da una rete e tre passaggi decisivi. Nonostante un impiego costante, il suo percorso in Francia sembra ormai ai titoli di coda, con la scelta già maturata di interrompere il rapporto con il club francese.
Il difensore francese è determinato a rimettersi in gioco all’Inter, con la volontà di tornare centrale nel progetto nerazzurro e guadagnarsi nuovamente un ruolo di primo piano. La sua esperienza internazionale e la capacità di interpretare più soluzioni difensive potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la squadra di Cristian Chivu, offrendo solidità, duttilità e alternative importanti in un reparto che punta a mantenere equilibrio e continuità nel corso della stagione.
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