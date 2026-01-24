Inter-Pisa, Gilardino: “Difficile commentare, risultato troppo ampio”

Il sogno del Pisa di espugnare San Siro dura quasi un tempo. Precisamente fino al 39' quando Zielinski realizza il calcio di rigore che ha preceduto la rimonta dei padroni di casa con Lautaro prima e Esposito poi. Tutto questo avviene nella prima frazione di gioco, nonostante la buona prestazione degli ospiti. Poi, nella ripresa il Pisa non riesce a riprendere in mano la partita e negli ultimi dieci minuti subisce anche le reti di Dimarco, Bonny e Mkhitaryan.

Al termine della gara, Alberto Gilardino, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta contro l'Inter di Chivu: "Serata amara. Dobbiamo analizzare, ma il risultato è ingiusto e troppo ampio per quello che la squadra ha fatto vedere in campo nel primo tempo. Abbiamo fatto tanti errori tecnici, inoltre chi è entrato, fatta eccezione per Piccinini non ha inciso molto come in altre partite. Dimarco? Da quando è entrato ha fatto la differenza".