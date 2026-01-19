Inter x Nike ACG, la nuova quarta maglia è un omaggio alle Olimpiadi

Una maglia pensata non solo per i 90 minuti, ma per affrontare qualsiasi condizione, dentro e fuori dal campo.

Samuele Dello Monaco 19 gennaio - 11:42

Il mondo del calcio e quello dell'avventura outdoor non sono mai stati così vicini. In una mossa che segna un debutto storico, l'Inter ha svelato ufficialmente il suo nuovo Fourth Kit per la stagione 2025/26, nato da una collaborazione senza precedenti con Nike ACG (All Conditions Gear). Non si tratta di una semplice maglia da gioco, ma di un vero e proprio manifesto di stile che "fonde l'eleganza nerazzurra con la robustezza e lo spirito esplorativo dell'abbigliamento tecnico da montagna".

Un debutto storico per Inter e Nike — La novità più eclatante di questa collezione è senza dubbio il logo. Per la prima volta in assoluto su un kit da calcio ufficiale, il classico Swoosh di Nike lascia il posto al logo triangolare di Nike ACG, la linea del brand americano dedicata all'outdoor e alle condizioni estreme. Questa scelta non è solo estetica, ma simboleggia una fusione di intenti: portare la resilienza, l'adattabilità e la voglia di esplorare tipiche della montagna sul prato di San Siro.

Il design della maglia è un omaggio visivo alla natura e alla tecnica. La palette cromatica è audace e rompe con la tradizione pur rispettandola: un color block che vede il nero fondersi con l'Hyper Blue, acceso da dettagli vibranti in Safety Orange. Il pantaloncino è nero con dettagli arancioni e blu, mentre i calzettoni saranno arancioni.

Questi colori non sono scelti a caso: richiamano l'abbigliamento tecnico utilizzato dagli alpinisti e dagli escursionisti, garantendo visibilità e stile in ogni condizione. I dettagli sono curati in modo maniacale per raccontare questa doppia anima. Lo stemma dell'Inter è stato reinterpretato con una texture che ricorda la pelle di serpente — un chiaro rimando al Biscione — ed è circondato da una corda da arrampicata, elemento che suggella il legame con gli sport di alta quota. All'interno del colletto, la scritta recita "Internazionale. All Conditions Gear. Milano", un mantra che unisce l'identità del club alla filosofia di ACG.

Un omaggio al territorio e alle Olimpiadi — Il lancio di questo kit assume un significato più profondo se contestualizzato temporalmente e geograficamente. Con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 alle porte, la maglia celebra implicitamente il legame indissolubile tra la città di Milano e le montagne che la circondano. Anche la divisa del portiere partecipa a questa narrazione, con un design ispirato alle forme rocciose delle Dolomiti: bianca con una texture complessa che ricorda lo skyline alpino, chiusa con dettagli Hyper Blue.

La collezione, che comprende anche capi lifestyle e una maglia pre-match dove la corda si trasforma in serpente, è disponibile a partire dal 19 gennaio 2026. I tifosi non dovranno attendere molto per vederla in azione: il debutto ufficiale in campo è previsto per la sfida casalinga contro il Pisa.