"L'impatto con la città è stato fantastico. Darò il massimo, puntiamo a salvarci" ha detto il neo-acquisto davanti ai microfoni.

Federico Iezzi Collaboratore 10 settembre - 17:28

Dopo l'arrivo a Cremona, con video di presentazione diventato virale e accoglienza dei tifosi, oggi è il giorno delle prime parole di Jamie Vardy da giocatore della Cremonese. Il club ha presentato ufficialmente l'ex attaccante delle Foxes con una conferenza stampa. Vardy ha risposto alle domande dei giornalisti e ha suonato la carica: "Non sto più nella pelle, voglio mostrare a tutti perché sono qui, smentire chi dubita di me e dare battaglia con i compagni".

L'acquisto dell'estate — La trattativa con la Cremonese si è concretizzata in una settimana. L'attaccante, dopo una vita al Leicester, era rimasto svincolato. Il club italiano ci ha creduto, si è fatto avanti e il giocatore ha detto sì. Arriva in Serie A, seppur a 38 anni, un giocatore capace di segnare ben 145 gol in Premier League: un vero e proprio big per una neopromossa che punta a salvarsi. L'inglese ha firmato un contratto annuale con opzione per un secondo anno in caso di salvezza a fine stagione. "È un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è un campione straordinario e di livello altissimo", lo ha presentato oggi il ds Giacchetta.

Le prime parole di Vardy — "Non sto più nella pelle e voglio mostrare a tutti perché sono qui. Intendo smentire chi dubita di me e lottare per la salvezza". Si dimostra duro e combattivo Jamie Vardy nella conferenza stampa di presentazione. Risponde a chi è scettico per i suoi 38 anni: "ascolto solo le mie gambe", e si dichiara molto colpito dalle prime due partite giocate dalla Cremonese in campionato: "mi è piaciuto il grande spirito di sacrificio dimostrato dai miei compagni". Alla domanda su qualche parallelismo fra il Leicester del 2016 e la Cremonese di oggi, risponde solo: "Come allora l'obiettivo è la salvezza. Daremo il massimo".

La Serie A, gli allenatori italiani e l'idolo Del Piero — Tante le domande poste dai giornalisti al nuovo arrivato. Il suo pensiero sul nostro campionato "uno dei più competitivi al mondo. Lo guardo da quando ero bambino", e se sia rimasto in contatto con Ranieri o con altri suoi ex allenatori italiani: "Non ho ancora avuto modo di parlare con lui, ho sentito solo Maresca che mi ha parlato molto bene della città e della società. Mi ha consigliato di venire qui".

E infine su chi siano i suoi idoli. E lui, prontamente, ha nominato Alex Del Piero. Qualche parola l'eroe del Leicester di Claudio Ranieri l'ha spesa anche per Cremona e sulla lingua italiana: "L’impatto è stato fantastico, la città dicono sia tranquilla ma in questi giorni mi è sembrata tutto tranne che questo. La lingua è un po’ problematica ma si può comunicare attraverso il pallone, questi giorni sono stati davvero fantastici".