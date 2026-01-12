Ardon Jashari ha disputato la sua prima partita da titolare in Serie A con la maglia del Milan, restando in campo fino al 60′ nella gara di Firenze. A cinque mesi dal suo arrivo dal Club Bruges, il centrocampista ha mostrato segnali incoraggianti

A distanza di cinque mesi dall’ufficialità del suo trasferimento dal Club Bruges, Ardon Jashari ha collezionato la sua prima partenza dal primo minuto in Serie A . Il centrocampista del Milan, rientrato in Belgio nella giornata di ieri per la consegna di un riconoscimento personale, ha fatto il suo esordio da titolare nel campionato italiano, restando in campo fino al 60° minuto della gara disputata a Firenze.

Il percorso di crescita è ancora in fase di costruzione e il margine di miglioramento resta ampio, ma le qualità dello svizzero iniziano a emergere con maggiore continuità. La sensazione è che il suo contributo al progetto rossonero possa diventare sempre più rilevante nel tempo. Un'impressione condivisa anche da Allegri, che al termine del pareggio contro la Fiorentina ha mostrato segnali di apprezzamento nei confronti del giovane centrocampista.